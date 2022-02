Innvigo w Platynowej Piątce Największych Producentów Środków Ochrony Roślin

W 2021 roku firma Innvigo w pierwszej piątce znalazła się w Złotej Setce Polskiego Rolnictwa, a także zajęła czwarte miejsce w Platynowej Piątce Największych Producentów Środków Ochrony Roślin. Ranking został opracowany po raz piąty przez redakcję tygodnika Wprost.

6 grudnia ubiegłego roku odbyła się gala wręczenia nagród dla stu najlepszych firm z branży rolno-spożywczej, przyznawanych od 5 lat przez redakcję tygodnika Wprost i portalu biznes.wprost.pl. Ranking Złota Setka Polskiego Rolnictwa został opracowany na postawie analizy przychodów firm i ich zyskowności. W ten sposób powstała ogólna klasyfikacja, a także wyłonione zostały najważniejsze przedsiębiorstwa z poszczególnych sektorów (dystrybucji, maszyn rolniczych, mleczarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin). W Platynowej Piątce Największych Producentów Środków Ochrony Roślin firma INNVIGO zajęła czwarte miejsce, zaraz za polskimi oddziałami największych globalnych koncernów chemicznych.

– Gdy 7 lat temu rozpoczynaliśmy działalność, od razu stawialiśmy sobie ambitne cele. Chcieliśmy dostarczać polskim rolnikom skuteczne środki ochrony roślin w korzystnych, konkurencyjnych cenach. Wkroczyliśmy na rynek zdominowany przed duże, światowe koncerny i sukcesywnie, rok po roku, rozbudowywaliśmy naszą ofertę o kolejne produkty – w tym innowacyjne, unikalne rozwiązania, takie jak preparaty wieloskładnikowe. Stworzyliśmy pełne technologie do ochrony głównych upraw rolniczych, oferujemy również środki ochrony roślin dla sadownictwa i dla producentów warzyw. Od początku przyjęliśmy założenie, być może przez niektórych uważane za nieosiągalne, żeby w perspektywie kilku lat zostać jednym z 5 głównych dostawców specjalistycznej chemii dla rolnictwa. Dziś okazuje się, że udało nam się zrealizować ten śmiały, ale całkiem realny cel – mówi Krzysztof Golec, Prezes Zarządu Innvigo.

– W 2021 roku znaleźliśmy się w zaszczytnej Złotej Setce Polskiego Rolnictwa, czyli w rankingu stworzonym przez opiniotwórczy tygodnik Wprost. Ale to nie wszystko – INNVIGO zajęło czwarte miejsce w klasyfikacji branżowej, czyli Platynowej Piątce Największych Producentów Środków Ochrony Roślin w Polsce. To dla nas ogromny powód do dumy i impuls do dalszego działania. Oczywiście nie osiągnęlibyśmy tego bez naszych klientów, polskich rolników, którzy zaufali nam i wybierają preparaty Innvigo do ochrony swoich upraw.

Nagroda przyznawana przez tygodnik Wprost to nie jedyne wyróżnienie, jakie w ostatnim czasie otrzymała ta polska firma. W listopadzie 2021 roku Fundamentum 700 WG, trójskładnikowy herbicyd od Innvigo, otrzymał godło Najwyższa Jakość Quality International w prestiżowym konkursie międzybranżowym, promującym zarządzanie jakością oraz najwyższe standardy produktów i usług.