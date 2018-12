W Polsce zarejestrowano już drugi produkt oparty na najnowszej substancji aktywnej SOLATENOL™ – Elatus Era. Wieloletnie badania firmy Syngenta oraz opracowania niezależnych podmiotów wyraźnie podkreślają niepodważalną przewagę SOLATENOL™ nad innymi fungicydami zbożowym. Produkty oparte o substancję aktywną SOLATENOL™ są obecnie najchętniej rekomendowanymi fungicydami przez niezależnych doradców w takich krajach jak Niemcy i Francja.

Pierwszym produktem zarejestrowanym przez Syngentę, opartym o tę substancję jest Elatus Plus, który został wyróżniony nagrodą Innowacyjny Produkt Rolniczy 2017.

Zarejestrowany jako drugi – Elatus Era bazuje nie tylko na substancji SOLATENOL, zaliczanej do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (grupa FRAC 7), ale też na protiokonazolu – triazolu z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji (SBI-DMI) (grupa FRAC 3).

Elatus Era cechuje szeroka rejestracja we wszystkich zbożach: pszenicy ozimej i jarej, jęczmieniu ozimym i jarym, pszenżycie ozimym oraz życie ozimym.

Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści – od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Przeciwko fuzariozie kłosów – od początku fazy kłoszenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).

Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew – od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia – od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Przeciwko fuzariozie kłosów – od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 51-59).

Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia – od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).

Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści – od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż – od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

– SOLATENOL™to handlowa nazwa zarejestrowana przez Syngenta dla substancji czynnej beznzowidndiflupyr. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja ta zaliczana jest do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI). SOLATENOL™ charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością przeciwko najważniejszym chorobom grzybowym w zbożach, a przede wszystkim septoriozie i rdzom. Syngenta, jest jedną z nielicznych firm posiadających produkt z grupy SDHI zarejestrowany w Polsce do walki z rdzą żółtą w pszenicy ozimej i jedyną posiadającą produkt SDHI zarejestrowany w pszenicy jarej przeciwko rdzy żółtej. Biorąc pod uwagę fakt, że w sezonie 2017 rdza żółta stanowiła istotny problem na plantacjach pszenicy, SOLATENOL™ może w kolejnym sezonie okazać się niezbędnym elementem programów ochrony pszenicy. Również w uprawie jęczmienia zakres zwalczanych chorób jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. plamistość siatkową jęczmienia, rynchosporiozę zbóż, rdzę jęczmienia.

Substancja SOLATENOL™ szybko wchłania się w warstwę woskową i tkanki liścia, następnie po szybkim pobraniu powoli się w nich przemieszcza, co zapewnia ich długą ochronę. Powoduje to idealne zabezpieczenie całej blaszki liściowej w długim okresie, dodatkowo SOLATENOL zapewnia także ochronę nowych przyrostów. Na podstawie wyników badań niezależnego instytutu badawczego ADAS z Wielkiej Brytanii nawet 40 dni po aplikacji substancji SOLATENOL™ skuteczność zwalczania septoriozy wynosi 80%! Potwierdzają to również doświadczenia własne Syngenta, pokazujące dłuższe działanie substancji w porównaniu do referencyjnych substancji z grupy SDHI. SOLATENOL™ dłużej chroni roślinę wyznaczając tym samym nowy standard ochrony liści – informuje Syngenta.

Źródło: Syngenta