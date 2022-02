Innowacyjna gama biostymulatorów od Timac Agro

Nawożenie mineralne roślin stanowi fundament prawidłowo prowadzonej strategii uprawy roślin, niemniej jednak w ostatnim okresie coraz większego znaczenia nabiera dodatkowa biostymulacja roślin. Biostymulatory to substancje, które stymulują naturalne procesy zachodzące w roślinach, poprawiając między innymi pobieranie i wykorzystanie przez nie składników nawozowych. Zwiększają również tolerancję roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, co jest szczególnie ważne w przypadku wycofywania z rynku wielu substancji czynnych środków ochrony roślin.

Obecny sezon wegetacyjny obfituje w nowości w gamie biostymulatorów wprowadzonych na rynek nawozowy przez Timac Agro Polska. Takie rozwiązania wychodzą naprzeciw potrzebom rolników, którzy chcą wprowadzać nowe innowacyjne rozwiązania w celu maksymalizacji plonowania roślin oraz poprawy ich parametrów jakościowych. Produkty z gamy biostymulatorów DNA Performance wpływają na zwiększenie wydajności i jakości produkcji roślinnej. Maksymalizują potencjał genetyczny upraw, intensyfikując wchłanianie i przemiany składników odżywczych oraz ograniczając wpływ stresów abiotycznych na rośliny. W gamie produktów DNA Performance znajdują się SEACTIV, ASTELIS, IRYS, KAORIS czy GENAKTIS.

SEACTIV to grupa sześciu płynnych nawozów o działaniu biostymulującym, zawierających w swoim składzie opatentowany kompleks na bazie alg morskich, od którego zresztą pochodzi nazwa preparatu – SEACTIV. Produkty te dedykowane są pod różne uprawy lub stosowane w różnych fazach wzrostu roślin, które dodatkowo, w zależności od ich przeznaczenia, zawierają w swoim składzie oprócz biostymulantu również różne makro- i mikroelementy. SEACTIV odżywia, wzmacnia i stymuluje rośliny, oddziałując na uzyskanie wyższego plonu o lepszych parametrach jakościowych, między innymi poprzez intensyfikację pobierania i wykorzystania przez rośliny składników nawozowych. Wykazuje działanie antystresowe, wpływając na zwiększenie odporności roślin na stresy wodne, termiczne, w tym przymrozki oraz stresy chemiczne. Wpływa na regenerację roślin, odbudowę biomasy i zwiększenie turgoru. Wspiera działanie zabiegów ochrony roślin poprzez prawidłowo ukierunkowane procesy fizjologiczne.

ASTELIS w swoim składzie zawiera innowacyjny kompleks biostymulujący oparty o bioaktywne peptydy wpływające na gospodarkę hormonalną roślin. Optymalizuje wzrost roślin, poprzez intensyfikację procesu fotosyntezy, a także wpływa na utrzymanie optymalnej liczby źdźbeł w zmiennych warunkach glebowo-klimatycznych. Stymuluje proces krzewienia oraz wpływa na wytwarzanie źdźbeł mocnych, ograniczając jednocześnie tworzenie źdźbeł słabych. Dzięki działaniu nalistno-doglebowym przeznaczony jest do stosowania we wczesnych fazach rozwojowych w uprawach wszystkich gatunków zbóż i kukurydzy. Zalecany jest na plantacjach, które wymagają dokrzewienia, jak również w uprawach nadmiernie rozkrzewionych. ASTELIS zwiększa pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby dzięki korzystnemu wpływowi na rozwój systemu korzeniowego roślin. Niweluje działanie czynników stresowych, podnosząc odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne.

IRYS to biostymulator odżywczy o wysokim stopniu zaawansowania, stanowiący efekt opracowania zaawansowanej i opatentowanej technologii oraz nowoczesnej formulacji hydrożelowej. Unikatowa formulacja hydrożelu, reagującego z wydzielinami korzeni i woskami kutykularnymi, umożliwia jego efektywną aplikację doglebową i dolistną. Przy aplikacji dolistnej umożliwia sprawne wchłanianie składników aktywnych oraz odżywczych do komórek roślinnych, a co bardzo istotne nie uszkadza warstwy ochronnej roślin, przez co kutykula nadal spełnia w 100% swoją funkcję. IRYS powstał na bazie substancji humusowych, ekstraktów roślinnych i aminokwasów. Dodatkowo zawiera w swoim składzie makro- i mikroelementy.

Jego kompleksowe działanie wspiera wzrost roślin umożliwiając osiąganie wysokich plonów. Wpływa na lepsze wykorzystanie składników nawozowych przez rośliny poprzez usprawnienie funkcjonowania całej ryzosfery. Podnosząc stężenie cytokinin i auksyn w roślinie wpływa na intensywny wzrost korzeni i pędów, zaś wpływając na ekspresję genów odpowiedzialnych za hormony zwalczające stres u roślin wykazuje silne działanie przeciwko stresom abiotycznym. IRYS wyróżnia się innowacyjną formulacją, która zapewnia uwalnianie substancji aktywnych IRYS 1, 2, 3 na żądanie rośliny, w odpowiedzi na ich wydzieliny korzeniowe, które pojawiają się gdy roślina wykazuje zapotrzebowanie na składniki pokarmowe znajdujące się w glebie.

KAORIS to z kolei innowacyjny nawóz biostymulujący wyprodukowany na bazie ekstraktów roślinnych oraz ekstraktów z alg brunatnych. Nawóz dedykowany jest dla upraw specjalistycznych, takich jak sady, plantacje owoców jagodowych, winnic oraz specjalistycznych upraw warzyw. Jego głównym zadaniem jest stymulacja ekspresji genów regulujących wiele funkcji komórkowych, które odpowiadają za parametry związane z jakością i trwałością owoców. Zwiększa plon owoców oraz poprawia ich parametry jakościowe, a także zwiększa trwałość przechowalniczą owoców. Poprawia wchłanianie, remobilizację i migrację składników odżywczych w owocach. Wpływa na zmniejszenie opadania zawiązków owoców, ich lepszy wzrost oraz ogranicza występowanie gorzkiej plamistości podskórnej. Minimalizuje wpływ stresu abiotycznego poprzez stymulację procesu fotosyntezy i utrzymanie ciśnienia osmotycznego wewnątrz komórek, tym samym zapewnia najwyższą kondycję roślin niezależnie od panujących warunków stresowych.

Ostatni z gamy produktów DNA Performance GENAKTIS stanowi płynny nawóz o działaniu biostymulującym zawierający opatentowane wyciągi roślinne oraz wyciągi z alg brunatnych, wspomagane zestawem makro- i mikroelementów oraz krzemionką. Oddziałując na poziom ekspresji genów odpowiedzialnych za trzy główne funkcje fizjologiczne GENAKTIS wpływa na biosyntezę fitolitów, aktywność szlaków metabolicznych oraz aktywację genów aktywności fotosyntetycznej. Nawóz ten maksymalizuje potencjał genetyczny upraw zwiększając odporność roślin na stres wodny. Wpływa na poprawę transportu i akumulacji krzemu w roślinie, zapewniając większą sztywność roślin, co zapobiega ich wyleganiu. Dodatkowo zoptymalizowanie pokroju roślin zwiększa pochłanianie przez nie światła, co intensyfikuje proces fotosyntezy. GENAKTIS wpływa również korzystnie na poprawę naturalnej odporności roślin na patogeny. Z kolei większe pobranie krzemu przez rośliny aktywuje naturalną syntezę cytokinin, stanowiących regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Skutkuje to większym tempem podziałów komórkowych oraz wzrostem objętościowym korzeni.

Nowa gama biostymulatorów Timac Agro integruje rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb każdego obszaru – upraw przemysłowych, zbóż oraz specjalistycznych produktów konwencjonalnych. Gama DNA Performance to szereg preparatów o innowacyjnym i szerokim oddziaływaniu na tradycyjne uprawy polowe, jak również uprawy specjalistyczne. Jest ona połączeniem praktycznych i poręcznych nawozów dolistnych z wieloaspektowym działaniem biostymulatorów. Stanowi unikatowe preparaty na rynku nawozowym, między innymi ze względu na ich korzystny wpływ na niwelowanie niekorzystnych zjawisk pojawiających się w czasie wegetacji roślin. DNA Performance to produkty dostosowane do różnych faz rozwojowych roślin oraz zmiennych warunków uprawy charakterystycznych dla konkretnego gospodarstwa.