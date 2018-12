Innowacje marki New Holland wyróżnione przyznawanymi przez ASABE nagrodami AE50 za rok 2019

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów z Branży Rolniczej i Nauk Biologicznych (ASABE) przyznało systemowi wprowadzania ustawień w kombajnie IntelliSense™ i inteligentnemu układowi hamulcowemu przyczepy marki New Holland nagrody AE50 za rok 2019. Ufundowane przez magazyn Stowarzyszenia „Resource” nagrody są przyznawane za najbardziej innowacyjne w danym roku rozwiązania konstrukcyjne w produktach lub systemach dla branży przetwórstwa żywności i rolnictwa. Jest to najnowsze wyróżnienie w gronie licznych nagród przyznanych na całym świecie tym dwóm przełomowym rozwiązaniom marki New Holland w uznaniu ich zalet dla rolników.

• Proaktywny, automatyczny system wprowadzania ustawień w kombajnie – IntelliSense™, który stanowi wyposażenie kombajnu CR Revelation marki New Holland wprowadza automatyzację pracy na nowy poziom i pomaga operatorowi utrzymać maksymalną wydajność przy minimalizacji strat i ilości uszkodzonego ziarna. Dzięki niemu kombajn może wprowadzać modyfikacje co 20 sekund, mając do wyboru 280 milionów możliwości i wykorzystując do tego celu najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne takie jak pierwszy w historii czujnik obciążenia sit, kamerę detekcyjną ziarna Grain Cam™ najnowszej generacji i elektrycznie regulowane łopatki klatki rotora. Ów przełomowy system pozwala klientom znacznie zwiększyć produktywność poprzez zwiększenie wydajności dziennej, ograniczenie ilości uszkodzonego ziarna i poprawę jego jakości. Posiada również wiele zalet istotnych dla operatora: ogranicza liczbę wymaganych decyzji, poprawia komfort i pewność pracy operatora, zmniejsza jego zmęczenie i daje do dyspozycji prostszy interfejs użytkownika.



• Inteligentny układ hamulcowy przyczepy jest innowacyjnym rozwiązaniem do automatycznego sterowania pneumatycznymi hamulcami przyczepy. Został on opracowany z myślą o ciągnikach New Holland T7 AutoCommand i T6 AutoCommand. Zapewnia on stabilność przy hamowaniu ciągnika z przyczepą, szczególnie na śliskiej powierzchni i zwiększa stabilność dzięki ograniczeniu ryzyka kolizji przyczepy z ciągnikiem. Układ zapewnia synchronizację procesu hamowania ciągnika i przyczepy przy redukcji prędkości jazdy ciągnika z wykorzystaniem bezstopniowej przekładni napędowej. Odbywa się to poprzez pomiar prędkości hamowania ciągnika i automatyczne włączenie pneumatycznych hamulców przyczepy oraz modulację ich działania, aby osiągnąć taką samą prędkość hamowania przyczepy. Zapewniane przez inteligentny układ hamulcowy przyczepy sterowanie siłą hamowania i jej synchronizacja, sprawiają, że droga hamowania zespołu ciągnika i przyczepy jest taka sama jak w przypadku hamowania samego ciągnika.

Źródło: New Holland