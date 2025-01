Informacje o rosyjskim eksporcie pozytywnie wpływają na ceny pszenicy na Matif

Wczorajszy handel na Matif i CBoT zakończył się kolejnymi wzrostami cen pszenicy reagując na informacje o mocno ograniczonym eksporcie pszenicy z Rosji. Również w przypadku rzepaku spadki zostały zatrzymane i rynek nieznacznie odbił w górę.

Na giełdzie CBoT pszenica w kontrakcie marcowym zanotowała wczoraj wzrost o 17,25 centów i wzrosła do 562,50 centów/buszel (198,81 EUR/t). Oznacza to, że miesięczny szczyt został tylko nieznacznie przekroczony. Z kolei na Matif cena wzrosła o 3,50 EUR do poziomu 232,50 EUR/t.

Rosyjski eksport słabnie

Podczas wczorajszej konferencji rosyjska minister rolnictwa Oksana Lut potwierdziła, że potencjał eksportu zbóż Rosji w sezonie 2024/2025 wyniesie 57 mln ton w porównaniu z rekordowym eksportem wynoszącym 72 mln ton w sezonie poprzednim. Dodała również, że rosyjskie firmy wyeksportowały w pierwszej połowie sezonu eksportowego 37 mln ton, a kwoty eksportowe na drugą połowę sezonu zmniejszono o prawie 70%, aby chronić rynek krajowy.

Takie wyniki eksportowe Rosji i zapowiedź dalszych obniżek eksportu dają nadzieję na to, że eksport z UE może wreszcie ruszyć i nadwyżki europejskie zostaną upłynnione przed rozpoczęciem nowego sezonu i to pomimo wyższych niż rosyjskie cen.

Rzepak zatrzymuje spadki

Kontrakt majowy na rzepak na giełdzie Matif wzrósł umiarkowanie o 1,00 EUR do poziomu 512,50 EUR/t. Po słabym początku handlu i niepowodzeniach, które niemal osiągnęły wsparcie na wykresie technicznym na poziomie 507,00 EUR, w trakcie handlu pojawiły się impulsy, które wsparły cenę. W przypadku soi kontrakt marcowy na aCBoT wzrósł o 15,50 centa do 1.060,50 centów/buszel (374,82 EUR/t), co pozwoliło zrekompensować znaczną część ostatnich spadków.

Rynek rzepaku wsparły wczoraj prognozy kanadyjskiej agencji AAFC, która zmniejszyła szacowane na ten sezon powierzchnię i wielkość zbiorów w Kanadzie. Plony rzepaku w Kanadzie w 2025 r. mają wynieść 17,5 mln ton, a powierzchnia zasiewów zmniejszy się o 400 tys. ha do 8,5 mln ha.

Źródło: AAFC, Kaack, Ministerstwo Rolnictwa Rosji