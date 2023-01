Import zboża z Ukrainy; wprowadzenie kaucji niemożliwe – wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawiła w komunikacie z 2 stycznia 2023 r. odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie podjęcia działań w celu poprawy sytuacji związanej z nadmiernym importem zboża z Ukrainy do Polski. Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie, wiceminister Janusz Kowalski.

Odnosząc się do postulatu wstrzymania importu zbóż i rzepaku z Ukrainy wiceminister Kowalski poinformował, że „wprowadzenie takiego zakazu nie jest możliwe ze względu na obowiązujące umowy międzynarodowe zarówno pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą jak i zasady Światowej Organizacji Handlu. W obecnej sytuacji jednym z istotnych działań jest intensyfikacja wywozu produktów rolnych poza granice Polski zarówno do krajów UE charakteryzujących się ich deficytem jak i do krajów trzecich uzależnionych od importu”.

Problemom ze sprzedażą polskiej kukurydzy mają zapobiec działania Elewaru, który jest częścią Krajowej Grupy Spożywczej: Spółka prowadzi na bieżąco skup polskiej kukurydzy mokrej po cenach rynkowych. Spółka posiada swoje oddziały również na południowym wschodzie Polski, jednak z informacji Spółki wynika, że nie ma ze strony rolników dużego zainteresowania sprzedażą tego ziarna.

Nie jest możliwy do zrealizowania postulat wprowadzenia kaucji zabezpieczających dla importerów z Ukrainy – z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że instytucja “tymczasowej kaucji” nie jest znana Unijnemu Kodeksowi Celnemu i aktom wykonawczym i delegowanym, tym samym nie może być stosowana na terytorium Unii, w tym na terytorium RP.

Nieprawidłowości związane z przywozem do Polski zboża technicznego podlegają kontrolom Krajowej Izby Skarbowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej – mają one na celu ograniczenie sprowadzania z Ukrainy zboża deklarowanego jako techniczne bez kontroli jakościowej. Wzmocnieniu uległ też nadzór nad zbożem trafiającym do Polski z Ukrainy.

Zasady prowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej towarów importowanych z państw trzecich (w tym z Ukrainy) określają przepisy Unii Europejskiej – z przepisów tych wynika jednoznacznie, że wszystkie przesyłki zawierające zboże przeznaczone do siewu muszą zostać poddane kontroli fitosanitarnej w przypadku wwozu na teren UE. Kontrole takie wykonywane są przez pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W związku z pojawiającymi się sygnałami, iż sprowadzane z Ukrainy ziarno zbóż może nie spełniać wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności, w połowie tego roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z prośbą o pobranie interwencyjnie próbek towarów importowanych z Ukrainy takich jak pszenica, słonecznik, rzepak i rzepik. Próbki zostały pobrane w okresie od początku czerwca do połowy lipca 2022 r. , otrzymane wyniki badań laboratoryjnych tych próbek nie wykazały nieprawidłowości w skontrolowanych towarach.

Wiceminister Janusz Kowalski poinformował również, że Polska zgłaszała Komisji Europejskiej sprawę zwiększonego obrotu zbożami oraz obciążenia infrastruktury magazynowej i transportowej, zwłaszcza w regionach kraju graniczących z Ukrainą. Złożyła również wniosek o wsparcie na rzecz poprawy tej infrastruktury w celu umożliwienia tranzytu jak największej ilości tych produktów do krajów charakteryzujących się ich deficytem: na dalszy rozwój korytarzy solidarnościowych i wsparcie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego ma zostać przeznaczony 1 miliard euro. Przeznaczenie takiej kwoty zapowiedziały we wspólnej deklaracji wydanej 11 listopada 2022 r. Komisja Europejska, Polska, Czechy, Rumunia, Słowacja, Republika Mołdawii i Ukraina oraz Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju a także Bank Światowy.

Ponadto wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk wystosował do Komisarza ds. rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego pismo z prośbą o podjęcie działań ukierunkowanych na ochronę polskiego rynku zbóż oraz rzepaku wobec nadzwyczajnych okoliczności związanych z importem z Ukrainy. O podobne działania do Komisji zwracają się również inne Państwa członkowskie sąsiadujące z Ukrainą bądź takie dla których napływ produktów rolnych jest dotkliwy.

Jak informuje MRiRW, planowane są kolejne działania na forum UE w tej sprawie.