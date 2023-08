Import zboża z Ukrainy – Wojciechowski za przedłużeniem zakazu importu do końca 2023 roku

Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa i opowiedział się za przedłużeniem do końca 2023 roku tymczasowego zakazu importu ukraińskiego zboża do pięciu krajów Unii Europejskiej, graniczących z Ukrainą.

W dyskusji z członkami Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego, Wojciechowski opowiedział się za przedłużeniem obowiązujących środków. Informację tę podała stacja TVN24 za portalem EUobserver.

Komisarz Wojciechowski powiedział także, że UE powinna rozważyć dotowanie kosztów tranzytu ukraińskiego zboża do portów morskich, np. w krajach bałtyckich. Jak podkreślił, propozycja ta ma poparcie pięciu krajów graniczących z Ukrainą. Zastrzegł, że nie jest to jeszcze oficjalna propozycja Komisji Europejskiej.

Embargo na import niektórych ukraińskich produktów rolnych na teren Unii Europejskiej zostało wprowadzone w maju. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że kraje tzw. koalicji pięciu (Polska, Węgry, Słowacja, Bułgaria i Rumunia) żądają jego przedłużenia co najmniej do końca roku. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się Ukraina.

Zakaz importu, który obowiązuje obecnie w Polsce, Bułgarii, Węgrzech, Rumunii i Słowacji, ma wygasnąć 15 września.