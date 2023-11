Import zboża z Ukrainy, czyli kto tu kogo “zrobił w bambuko”?

Opublikowanie listy firm importujących zboże z Ukrainy, tak bardzo oczekiwane przez rolników, nie dało im nic. Okazało bowiem się, że zboże importowali wszyscy, którzy mogli, nawet ci, w których zakresie działalności były usługi ładowarką.

Chyba warto, żeby Polacy zrozumieli wreszcie, że “biznes to biznes”. Do takiego wniosku doszła również Wielkopolska Izba Rolnicza, która chyba najgłośniej domagała się opublikowania tej listy. Już we wstępie oświadczenia, które wydała w tej sprawie czytamy: “Chyba najprostszy wniosek, jaki nasuwa się po lekturze listy firm, które importowały zboże z Ukrainy jest taki, że to pieniądz rządzi światem, a w biznesie nie ma sentymentów”.

Na liście opublikowanej w końcu przez nowego ministra rolnictwa panią Annę Gembicką są wprawdzie zakłady zbożowo-paszowe, młyny i fermy drobiu, ale są też firmy, które w zakresie działalności nie mają nic wspólnego ze zbożem. Jest to zaskakujące, ale – właśnie, dlaczego? Dlaczego w Polsce wciąż uważamy, że biznes kieruje się etyką a nie chęcią pomnożenia zysków?

Zresztą, trudno nie zauważyć, że rolnicy też są biznesmenami i też kierują się potrzebą zysku a nie zobowiązaniami wobec społeczeństwa. Nie sprzedawali zboża jesienią, kiedy zresztą ceny były znośne, bo oczekiwali wyższych cen (“Znam rolników, którzy sądzili, że jeszcze wyższe ceny będą na rynku. Znam rolnika, któremu płacono 1900 zł. za tonę pszenicy, a on powiedział: zobaczycie, będzie jeszcze kosztować 2000. Znam rolnika, któremu oferowano ponad 4 tys. zł. za tonę rzepaku, a on się domagał 5 tysięcy” – Jan K. Ardanowski w wywiadzie dla wrp.pl). Nie kierowało nimi wówczas poczucie etycznego obowiązku wobec Polaków, którzy przecież muszą coś jeść i czymś karmić swoje zwierzęta.

Na rynku zboża funkcjonują trzy podmioty: gospodarstwa rolne, zakłady zbożowo-paszowe, konsumenci. Każdy z tych podmiotów ma swoje oczekiwania wobec cen: gospodarstwa chcą, by ceny zboża były wyższe, konsumenci chcą mniej płacić za produkty ze zboża, a zakładom jest w zasadzie wszystko jedno, jednak ich byt zależy od konsumentów.

Rolnicy mają pretensje do firm, że te importowały zboże z Ukrainy. Ich zdaniem firmy te powinny zapłacić więcej za polskie zboże. Ok, tylko komu miały sprzedać produkty ze zboża zakupionego po tych cenach? Ilu konsumentów w Polsce chce płacić/jest w stanie płacić 8 zł za bochenek chleba?

Biznes to łańcuch wzajemnych zależności. Jeśli jedno ogniwo z niego wypadnie, szybko zostanie zastąpione innym. Nie jest to kwestia sentymentów, ale przetrwania.

Jaki z tego wniosek? Po pierwsze, należy zauważyć, że w tym biznesowym zwarciu polskie firmy wystąpiły przeciwko polskim gospodarstwom. Albo odwrotnie – polskie gospodarstwa zmusiły polskie firmy do takich, a nie innych działań. Skorzystały na tym firmy ukraińskie – albo raczej firmy sprzedające zboże z Ukrainy.

Jak zauważa Wielkopolska Izba Rolnicza: “Jak tylko pojawią się możliwości nabycia nieco tańszego surowca na Ukrainie, co stanie się w wyniku procesu akcesji tego kraju do UE, to polskie i inne firmy działające w tej branży w Europie natychmiast wykorzystają taką okazję. (…) dla polskich rolników oznacza to spadek cen i możliwości zbytu w ogóle. (…) jest to jedno z największych wyzwań, które stoją przez naszym rolnictwem”.

Gospodarstw rolnych jest w Polsce, wg danych statystycznych 1,2 mln, ale wg ekspertów faktycznie na rynku działa ok. 400 tys. – reszta to gospodarstwa “socjalne”, mające do 5 ha ziemi, utrzymujące faktycznie z dopłat bezpośrednich i pracy poza rolnictwem. Tak czy siak, nawet 1,2 mln to mniej niż 30 mln konsumentów i nie trudno jest przewidzieć, po której stronie staną zakłady spożywcze. W każdej sytuacji. Żeby to zmienić, rolnicy muszą mieć siłę przetargową. Nie stanie się to dopóty, dopóki w polskim rolnictwie będą dominować gospodarstwa mające do 5 hektarów ziemi.