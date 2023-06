Import z Ukrainy. Czy plantatorzy buraka cukrowego mają się czego obawiać? [wywiad]

Podczas tegorocznych Krajowych Dni Pola w Sielinku odwiedziliśmy stoisko firmy Pfeifer & Langen Polska, gdzie rozmawialiśmy z prezesem Zarządu tejże, Romanem Kubiakiem. Zapytaliśmy naszego rozmówcę m.in. o to, jak import z Ukrainy może oddziaływać na europejski i polski rynek buraka cukrowego i samego cukru.

– Ta decyzja [o przedłużeniu bądź nie zakazu importu, red.] będzie miała duże znaczenie jeżeli chodzi o oddziaływanie na produkcję rolną w Polsce. Przy czym bardzo bym zachęcał do tego, żeby poszczególne płody rolne rozpatrywać oddzielnie, bo oczywiście jeżeli chodzi o zboża, jeżeli chodzi o rzepak, to jest to zupełnie inny problem, ponieważ my wiemy, że mamy tutaj dużą nadwyżkę produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o cukier, to ja bym tutaj proponował zobaczyć, jak wygląda bilans cukru w Unii Europejskiej. I tutaj wyraźnie widać, że Unia europejska ma duży niedobór ilości cukru, szacuje się, że około 3 miliony ton. To znaczy, że my w Unii Europejskiej produkujemy około 3 miliony ton cukru mniej niż konsumujemy – wyjaśnia Roman Kubiak.

– I teraz musimy się zastanowić, czy my ten cukier brakujący uzupełniły na przykład cukrem trzcinowym, który sami zaimportujemy u zrafinujemy do cukru białego, czy uzupełnimy go częściowo cukrem z Ukrainy bądź czy my w Polsce, bo ja uważam, że taka szansa jest i powinniśmy jak najbardziej się do tego przygotować, a mianowicie zwiększenie produkcji cukru w Polsce. Oczywiście jeżeli chodzi o import cukru z Ukrainy ja nie wiem jaka decyzja będzie jutro albo pojutrze, ale tutaj nie chodził może tylko i wyłącznie o ilości które będą dopuszczone na rynek unijny, ale chodzi przede wszystkim o sposób, w jakim my wprowadzimy ten cukier na rynek unijny. Konkretnie chodzi o to, czy ten cukier trafi do rejonów deficytowych jak na przykład Włochy, Hiszpania, czy wyląduje na przykład w Polsce czy w Rumunii, a szczególnie na wschodzie Polski, bo wtedy oczywiście doprowadzimy do perturbacji na rynku czyli obniżenia cen. Za tym mogą iść obniżenia cen płodów rolnych, w tym przypadku buraka, no i to oczywiście byłby proces niekorzystny – wyjaśnia.