Imponujący wzrost unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych

Wartość eksportu rolno-spożywczego w UE wzrosła o 1 mld euro (do 12, 7 mld euro) w okresie od listopada 2016 r. do listopada 2017 roku – wynika z ostatniego raportu handlowego Komisji Europejskiej. Przy miesięcznym przywozie produktów rolno-spożywczych wynoszącym około 10 miliardów euro miesięczny bilans handlowy produktów rolno-spożywczych utrzymuje się na poziomie 2,7 miliarda euro.

W listopadzie wino odnotowało najwyższy wzrost eksportu w ujęciu rok do roku, zwiększając się o 125 mln EUR; eksport cukru wzrósł o 79 milionów € w porównaniu do listopada 2016, a eksport alkoholi i likierów wzrósł o 71 milionów €. Natomiast eksport pszenicy i innych zbóż w UE odnotował największy spadek w ciągu roku, spadając odpowiednio o 29% i 15% . Eksport wieprzowiny również odnotował dramatyczny roczny spadek, wynoszący 9% (47 milionów euro).

– Jeśli chodzi o kierunki, to rynki USA, Rosji i Azji pozostają najbardziej dynamiczne dla wzrostu eksportu UE w sektorze rolno-spożywczym; sprzedaż do USA wzrosła o 7% (o 1,5 mld EUR), podczas gdy rosyjski eksport wzrósł o 17% (wzrost o 0,9 mld EUR). Jeśli chodzi o rynki azjatyckie, eksport do Chin wzrósł o 6% (dodatkowe 0,7 mld EUR), do Japonii o 12% (0,7 mld EUR), do Korei o 17% (0,4 mld EUR) – informuje Komisja Europejska.

Źródło: Komisja Europejska