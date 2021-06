IMGW ostrzega przed upałami. Te mogą jeszcze pogłębić suszę

Z suszą rolniczą mamy do czynienia już w woj. zachodniopomorskim, a zagrożonych nią są woj.: lubelskie, część warmińsko-mazurskiego, łódzkie, częściowo świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Sytuacji nie poprawi tropikalny upał, który ma się dzisiaj wlać do Polski.

Już dziś na zachodzie naszego kraju temperatura powietrza ma przekroczyć 30 st. C. W piątek temperatura ma przekroczyć próg upału już praktycznie w całym kraju, zaś na zachodzie możemy spodziewać się nawet 35 st. C! Jeszcze cieplej ma być w sobotę, kiedy to temperatury na krańcach zachodnich mogą osiągać jeszcze wyższe wartości, nawet do 36 st. C.

W niedzielę, chociaż nadal będzie gorąco, możemy spodziewać się już przelotnych opadów z burzami, chociaż w centrum kraju nadal będzie sucho. Za to w poniedziałek burze wystąpią już w całym kraju.