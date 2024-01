Ile zegarów jest potrzebnych w ciągniku, żeby orać? Dwa, cztery, a może w ogóle?

Jak większość z was lubię nowoczesną technikę, jaka otacza mnie w kabinie ciągnika. Te wszystkie wyświetlacze, kolorowe wskaźniki tego czy tamtego, mniejsze lub większe ekrany pokazujące to i owo. Świecidełka i cudeńka. Aż dziw, że kiedyś ciągniki się bez tego wszystkiego obywały.

Siedząc dziś w kabinie nowoczesnego ciągnika, mam jednak wrażenie, że zaraz dostanę co najmniej oczopląsu. Czuję się tak, jakbym jednocześnie oglądał Netflixa, najnowszy teledysk Rammstein na komórce, grał w nową gierkę na kompie oraz zerkał na wiadomości w TV, jednocześnie słuchając wystękanej przez pewną śpiewaczkę reklamy w radiu.

Do tych wszystkich migających ekranów można się szybko przyzwyczaić i z czasem zerkać tylko na te ważne dla pracy maszyny lub na te, które krzyczą jakimś ostrzeżeniem. Jednak jak dotąd tego nie umiem. Przydałby mi się w ciągniku taki przycisk “nightpanel”, jaki był w starych samochodach Saab wyłączający w czasie jazdy nocą podświetlenie wszystkich wskaźników poza prędkościomierzem. Jakże wtedy byłoby miło i spokojnie, a i na samej (na przykład) orce można by się było skupić.

Dużo zegarów to duży prestiż

Wiem jednak, że to niemożliwe, a czasy, gdy nawet duży ciągnik posiadał trzy – cztery główne zegary, już bezpowrotnie minęły. O ile oczywiście posiadał aż tyle, i o ile wszystkie działały, a z tym przecież różnie bywało. Dziś jak zgaśnie nagle jakiś ekran, to jest pozamiatane: koniec pracy, nerwowy telefon do serwisu i oczekiwanie jak na kolędę, z tym, że słowa w międzyczasie dużo mniej cenzuralne.

W starych ciągnikach jak padł amperomierz czy woltomierz, to nikt afery na polu nie robił. Jak padł wskaźnik ciśnienia oleju, bo go wylało pod szybkę albo pękła rurka, to się ją zacisnęło kombinerkami i tyle. Niedziałający wskaźnik motogodzin? A po czorta to komu? Nie działa, to nie działa. Nikt afery nie robi, a jesienią po żniwach się naprawi albo wymieni na nowy.

Zegary, albo jak kto woli wskaźniki, były jeszcze do niedawna w ciągnikach instrumentami podnoszącymi prestiż producenta ciągnika. Im więcej ich się pojawiało, tym maszyna była wyżej oceniana (i oczywiście wyceniana), choć równie dobrze mogła działać i bez nich. A skoro były instrumentem prestiżu, to i wyglądały prestiżowo. Chromowane obwódki, kolorowe cyferblaty czy ich malowanie charakterystyczne dla danego producenta ciągników wyglądały doskonale i, co ważne, były wysokiej jakości. Ciągnik z zestawem wskazówkowych zegarów robił wrażenie i o to właśnie chodziło.

Chrom i kolorowe cyferblaty zamiast cyfr

Przez długie lata analogowe wskaźniki w ciągnikach nie były zbyt dokładne, a margines błędów wskazań był ogromny. Nikomu to zresztą nie przeszkadzało, bo liczył się sam wskaźnik, a właściwie jego obecność. Producenci też raczej się błędami nie przejmowali, bo wprowadzenie dokładnych przyrządów kontrolnych (rodem z lotnictwa) kosztowałoby majątek, a nikomu to nie było tak naprawdę potrzebne.

Żeby jeszcze bardziej zwiększyć prestiż i atrakcyjność, cyferblaty wskaźników stały się kolorowe i w większości nawet podświetlane. Operator jednym rzutem oka mógł ocenić, czy wskazówka wskaźnika jest na zielonym polu, co oznacza, że wszystko w normie, czy już na czerwonym. Taki rodzaj komunikacji wizualnej stosowany jest zresztą z powodzeniem do dziś.

“Wściekłe” kryształy w nowych wskaźnikach

Dużo dokładności i powiewu nowoczesności przyniosły monochromatyczne wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Nie były one na początku osobnymi panelami, ale montowane były wewnątrz istniejących analogowych okrągłych zegarów. Tak, żeby nie zszokować konserwatywnych klientów i tak, żeby można je było wymienić.

Pewien problem z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi montowanymi w ciągnikach pojawił dość szybko, a to z powodu ich budowy. Taki wyświetlacz składa się z dwóch cienkich szklanych płytek, na których są napylone ścieżki przewodzące, a między nimi warstewka tzw. ciekłego kryształu. Pojawienie się napięcia na ścieżkach powoduje zmianę polaryzacji światła i ekran w tym miejscu czernieje. Im więcej światła pada na ekran, tym jest on bardziej kontrastowy i widoczny. Pomaga w tym też specjalne tło przylepiane na wewnętrzną szklaną płytkę.

Zamontowany w ciągniku zespół wyświetlacza musi być bardzo wysokiej jakości i odpowiednio, to znaczy miękko zawieszony. Inaczej dość szybko pojawi się na nim charakterystyczna czarna plama (mówimy wtedy, że “wylał”) uniemożliwiająca odczyt. Powodem takich awarii są drgania i wibracje wywoływane przez pracujący silnik ciągnika, które tak na marginesie były długo główną przyczyną awarii elektroniki w ciągnikach.

Era wyświetlaczy wszystkiego, czyli tabletoza

Kiedyś nazwałem nowoczesne ciągniki “jeżdżącymi komputerami z funkcją orki w menu” i patrząc na wnętrza kabin, tak chyba jest. Coraz bardziej nowoczesne systemy zarządzania ciągnikiem i wspomagania jego pracy wymagają interakcji z operatorem. Ten, jak kiedyś bywało, zamiast kręcić pokrętłami i szarpać wajchami dziś dotyka jedynie pulpitu wyświetlaczy, a automatyka zrobi resztę. To, jak działa nowoczesny traktor, widzimy dziś na pulpicie wyświetlaczy.

Nie twierdzę, że to źle, bo takie systemy znakomicie się sprawdzają w praktyce. Za pomocą oprogramowania można poszczególne funkcje łączyć w pakiety dostosowane do aktualnych wymogów pracy czy obciążenia. Na tabletowych ekranach widzimy już niemal wszystkie dane o pracy ciągnika i współpracującej z nim maszyny. Jednym ruchem palca możemy zoptymalizować pracę maszyn do warunków albo naszych preferencji.

Wszechobecna w ciągnikach tabletoza nie oznacza jednak, że era wskazówkowych zegarów się skończyła. Absolutnie nie. Zlecone przez producentów badania dowiodły, że wskazówkowe zegary oparte na wycinku koła są dużo bardziej czytelne. Tak podana informacja jest lepiej i szybciej pojmowana niż cyfrowa, za co odpowiada ludzka percepcja. Nawet jeśli w nowoczesnych ciągnikach analogowe zegary całkowicie zastępuje się wyświetlaczami, to podana na nich informacja jest wyświetlana często w analogowy, “zegarowy” sposób.

Czy w procesie podawania informacji operatorowi ciągnika czeka nas jeszcze coś przełomowego? Czas pokaże, a na razie przyzwyczajajmy się do kolorowych wskaźników i wyświetlaczy, póki możemy sami prowadzić nasz własny ciągnik, bo już niedługo sam się będzie prowadził i wskaźniki nie będą nikomu potrzebne.