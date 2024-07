Ile zbóż polscy rolnicy zbiorą w tym roku średnio z hektara?

Wg najnowszej, poniedziałkowej prognozy MARS, średni plon pszenicy w Polsce ma się w tym roku kształtować na poziomie 5,27 t/ha. Byłoby to mniej niż w zeszłym roku o 110 kg/ha, ale o 170 kg więcej wobec średniej pięcioletniej. A jak wyglądają prognozy w przypadku pozostałych zbóż?

Plon jęczmienia jarego ma wynieść średnio 3,79 t/ha, a więc tyle samo co w tamtym roku i o 140 kg więcej niż wynosi średnia z 5. lat. Spory spadek zapowiada się w przypadku jęczmienia ozimego; z wartością 4,85 t/ha będzie to o 220 kg mniej r/r, co więcej, to o 20 kg/ha mniej niż wynosi średnia 5-letnia. W przypadku jęczmienia ozimego MARS obniżył swoją prognozę dla polski wobec prognozy sprzed miesiąca o 2%.

Żyto ma plonować na średnim poziomie 3,49 t/ha wobec 3,55 w zeszłym roku i 3,31 t/ha średniej pięcioletniej. Obecna wartość stanowi spadek o 1% wobec prognozy z czerwca. Dla pszenżyta to wartości odpowiednio: 4,32, 4,48 i 4,23 t/ha, zaś dla rzepaku 3,30, 3,39 i 3,20 t/ha i -1% w stosunku do czerwcowej prognozy.

Obecna prognoza dla kukurydzy to 7,11 t/ha wobec 7,29 t/ha rok temu i 7,05 t/ha średniej 5-letniej. W tym przypadku również doszło do korekty wobec czerwcowej prognozy o 1%.

W najnowszym biuletynie MARS podkreślono wpływ pogody na tegoroczne zbiory; przeciętne plony to wynik przede wszystkim deficytu opadów w okresie wypełniania ziarna. Zwrócono także uwagę na upały, które wystąpiły pod koniec czerwca.

Na ostateczne wyniki należy jednak zaczekać do końca żniw.