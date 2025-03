Ile zapłacimy za siew, orkę czy wywóz obornika? Ceny usług rolniczych wiosna 2025

Wiosna puka już do drzwi, a to oznacza wzmożony ruch na polach. Coraz częściej wiele prac polowych, zwłaszcza tych wymagających wydajnych i nowoczesnych maszyn jest zlecane usługodawcom. Ile trzeba zatem zapłacić w tym roku za siew, orkę, wywóz obornika i wapna i inne usługi uprawy i nawożenia? Sprawdźmy.

Ceny usług rolniczych zależą od ich dostępności

Rynek usług rolniczych cały czas się rozwija i coraz więcej rolników zleca najbardziej wymagające prace, do których potrzeba wydajnych maszyn jak np. przy rozrzucaniu obornika, usługodawcom. Oczywiście nie wszędzie rynek usług rolniczych jest bardzo dobrze rozwinięty i widać to bardzo dobrze po cenach, których rozstrzał jest dosyć duży, bo tam gdzie konkurencja jest słaba, ceny są automatycznie wyższe.

Jednakże trzeba zauważyć, że choć ceny są faktycznie dosyć rozbieżne w zależności od rejonu kraju to właściwie nie wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego, co jest tłumaczone podobnymi cenami paliwa i zbliżonymi kosztami eksploatacji maszyn. Dodatkowo, jak zaznaczają sami usługodawcy, trzeba znaleźć tzw. złoty środek, gdyż konkurencja na rynku się zwiększa i trzeba walczyć o klienta.

Tyle zapłacimy za orkę wiosną 2025

Z rozmów jakie przeprowadziliśmy z usługodawcami wynika, że zdecydowanie największym powodzeniem cieszą się głównie trzy usługi, czyli siew kukurydzy, rozwożenie obornika i wapna oraz orka.

Orka to dość pracochłonny zabieg, więc jest dosyć często przez rolników zlecana. W tym przypadku ceny usługi rozliczane są najczęściej od hektara wykonanej pracy i oscylują one w granicach od 250 do nawet 380 zł za hektar z paliwem. W przypadku rozliczania od godziny najczęściej poruszamy się w widełkach 350-400 zł, choć tego typu rozliczeń jest zdecydowanie mniej.

Ceny za siew, wywóz obornika i talerzowanie

Duża grupa usługobiorców na wiosnę decyduje się również na usługi rozsiewu wapna lub rozrzucanie obornika. W tym przypadku jeśli chodzi o rozsiewanie wapna za pomocą przystosowanych do tego celu rozrzutników zapłacimy minimum 15 zł za tonę z załadunkiem, ale najczęściej stawki oscylują w granicach 20 -25 zł. Właściwie identyczne stawki obowiązują w przypadku rozrzucania obornika.

Jeśli zaś chodzi o bardzo popularne na wiosnę usługi siewu kukurydzy to również w tym roku ceny nie uległy większym zmianom i za hektar wykonanej pracy, w zależności od wielkości zlecenia, zapłacimy najczęściej od 160 do 200 zł.

Dość popularną usługą jest talerzowanie, którego ceny od ubiegłego roku nie uległy większym zmianom i bez problemu znajdziemy oferty nawet za 150 zł od hektara, choć większość stawek oscyluje obecnie w granicach od 180 do 200 zł za hektar z paliwem.

Nieco mniej chętnych jest na usługi siewu zbóż, gdyż większość gospodarstw posiada odpowiednie do tego celu maszyny. Jednakże jeśli zdecydujemy się na tę usługę to za siew biernym agregatem uprawowo siewnym ceny oscylują najczęściej w przedziale od 200 do 250 zł za hektar, a w przypadku kiedy agregat jest oparty na bronie wirnikowej trzeba do podanych wyżej stawek doliczyć 50-60 zł do hektara.

Ile zapłacimy za usługi siewu pasowego?

Ze względu na dopłaty do uprawy uproszczone coraz większą popularnością cieszy się natomiast siew pasowy, którego ceny za hektar wykonanej usługi rozpoczynają się od 450 zł a mogą dochodzić nawet do 600 zł w niektórych rejonach kraju. Wszystko zależy od tego co jest wysiewane, ponieważ w przypadku zbóż ceny będą nieco niższe, czyli zbliżone do 500 zł, a np. przy rzepaku, pod który ziemię trzeba spulchniać głębiej będą one wyższe.