Ile zapłacimy za podstawowe usługi ośrodków doradztwa rolniczego?

ODR-y świadczą usługi miedzy innymi w zakresie doradztwa oraz pomocy w opracowaniu wniosków o płatności bezpośrednie, doradztwa oraz opracowywania wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych. Ile trzeba za to zapłacić?

Ponadto prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów u beneficjentów działań inwestycyjnych w ramach PRO, opracowywania analiz ekonomicznych i kalkulacji rolniczych. Oferuje też pomoc merytoryczna i współprac z rolnikami prowadzącymi zapisy rachunkowości rolniczej oraz doradztwo i informacja w zakresie kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i możliwościach korzystania z pomocy finansowej dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ODR-y zajmują się też wydawaniem opinii dotyczącej prowadzenia działalności rolniczej w związku z zamiarem nabycia nieruchomości rolnej oraz doradztwo w zakresie gospodarstwa domowego i agroturystyki.

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego opracowanie biznesplanu na potrzeby uzyskania kredytu w zależności od jego wielkości kosztuje od 500 do 2800 złotych, za rozliczenie podatku VAT trzeba zapłacić 98,40 zł, a za wypełnienie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w zależności od wielkości gospodarstwa od 30 do 500 złotych. Za wykonanie wniosku o przyznanie pomocy z PROW plus biznesplan trzeba zapłacić 150 zł. Atestacja opryskiwacza polowego w zależności od szerokości belki polowej kosztuje od 130 do 160 złotych. Natomiast sporządzenie planu nawożenia azotem kosztuje 120 złotych plus 6 złotych za każdą działkę powyżej 10 działek. To ceny tylko za niektóre usługi oferowane przez ŁODR. Pełne cenniki dostępne są na stronach internetowych ośrodków doradztwa rolniczego.