Ile zapłacimy za koszenie zbóż?

W wielu regionach Polski “pod kosę” poszedł już jęczmień ozimy, jednak do żniw właściwych mamy jeszcze trochę czasu. Postanowiliśmy zatem przyjrzeć się cenom usług żniwnych.

Deklarowane przez usługodawców ceny wg naszych informacji są nieco niższe niż w zeszłym roku (wówczas wahały się one od 300 do 380 zł/ha brutto). W tym roku, m.in. ze względu na niższe ceny paliw, za usługę koszenia przyjdzie nam zapłacić zwykle od 300 do 350 zł brutto, chociaż najczęściej podawana jest kwota 300-320 zł.

Zazwyczaj ceny nie różnią się w zależności od regionu; nieco wyższe stawki obowiązują na południowym-wschodzie kraju; tutaj należy zapłacić za usługę zwykle 320-350 zł. Warto zauważyć, że stawki różnią się od areału i odległości usługodawcy od pola; zazwyczaj w przypadku dużych areałów istnieje możliwość negocjacji ceny.

Chociaż ceny bazowe są zwykle niższe niż w zeszłym sezonie, usługodawcy często podkreślają konieczność oględzin pola przed wykonaniem usługi; chodzi przede wszystkim o dość częsty w tym roku problem wyległych łanów; w takim przypadku należy liczyć się z nieco wyższą stawką.

Zwykle nieznacznie więcej zapłacimy też, jeżeli chcemy zostawić słomę na polu w postaci sieczki; w takim przypadku usługodawcy doliczają do hektara skoszonej powierzchni ok. 20 zł, chociaż nie jest to regułą. Niekiedy cena takiej usługi nie różni się od ceny usługi podstawowej.

W przypadku dużych areałów i nowoczesnych, bardzo wydajnych kombajnów praktykowane jest często rozliczenie składające się z ceny usługi i paliwa. W takim przypadku musimy liczyć się z wydatkiem zawierającym się zwykle w przedziale od 200 do 260 zł/ha + paliwo.