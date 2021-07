Ile zapłacimy za dzierżawę w obiegu prywatnym?

W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się obecnie 1,4 mln gruntów, z czego 200 tys. jest jeszcze do rozdysponowania poprzez dzierżawę lub zakup w drodze przetargu. Zamian to jednak nastąpi, producenci rolni, którzy chcą powiększać swoje gospodarstwa, muszą ziemi rolnej szukać na wolnym rynku. Dziś głód ziemi jest tak duży, że coraz trudniej ją kupić, a jeśli się już uda, to często ceny są zawrotne.

Dlatego dla wielu rolników dobrym pomysłem na powiększenie areału swojego gospodarstwa jest dzierżawa. Na wolnym rynku ceny dzierżawy za hektar są uzależnione przede wszystkim od jej klasy i miejsca położenia. Najtaniej jest w Małopolsce. Tutaj za roczną dzierżawę płaci się zwykle około 500 złotych.

Nieco więcej kosztuje dzierżawa w woj. łódzkim. Ceny kształtują się przeciętnie na poziomie od 900 do 1200 zł. Na podobnym poziomie ceny dzierżaw kształtują się na Pomorzu (1000 – 1200 złotych). W Wielkopolsce za ten sam areał trzeba zapłacić zwykle od 1200 do 1500 zł, a w woj. kujawsko – pomorskim od 1500 do 1800 zł.

Ziemia dobrej klasy jest w naszym kraju towarem deficytowym. Dlatego są takie miejsca, gdzie za hektar dzierżawy ziemi klasy pierwszej czy drugiej oferują nawet do 3000 zł. Jednak najczęściej brak jest ze strony właścicieli gruntów chętnych na dokonanie takiej transakcji. Atrakcyjnej ziemi niewielu chce się pozbyć.

Zresztą zdecydowana większość dzierżaw to ,,dzikie transakcje’’. Dzierżawca jedynie użytkuje ziemię, a dopłaty za nią nadal pobiera jej właściciel. Jak się dowiedzieliśmy, zalegalizowanych jest obecnie w Polsce jedynie około 10 – 15 procent dzierżaw (umów zawieranych pomiędzy podmiotami prywatnymi).

Niewielu dziś udaje się zakupić czy wydzierżawić ziemię państwową. Koszty takiej transakcji są znacznie niższe niż w obiegu prywatnym.

Dlatego krokiem w dobrym kierunku jeśli chodzi o gospodarowanie ziemią jest stworzenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi centralnego systemu katalogującego zasób państwowej ziemi.

Na stronie internetowej KOWR oraz na platformie eRolnik udostępniona została specjalna przeglądarka zasobów państwowej ziemi. Jak zapewnia minister rolnictwa, każdy rolnik będzie mógł teraz zobaczyć pełną bazę i uzyskać wiedzę, gdzie są wolne grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Uruchomienie przeglądarki to pierwszy etap prac nad projektem „Więcej ziemi dla rolników”. Jak podkreśla MRiRW, kolejnym będzie uruchomienie nowej funkcjonalności przeglądarki – prezentacji graficznej na własnej platformie geolokalizacyjnej lub w oparciu o integrację z narzędziami takimi jak w geoportalu.

A jak drodzy Czytelnicy wyglądają ceny dzierżaw w Waszych rejonach? Zapraszamy do komentowania.