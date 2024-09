Ile zapłacimy w tym roku za kopanie buraków cukrowych?

Tegoroczna kampania cukrownicza nabiera rozpędu i z tego co słyszymy od plantatorów, to plony są całkiem dobre. Ale jak jest z cenami za zbiór? Ile w tym roku będą musieli zapłacić plantatorzy?

Opłacalność buraka cukrowego w tym sezonie dzięki korzystnemu przebiegowi pogody w wielu rejonach uprawy, co powinno przełożyć się dobre plony, powinna być na bardzo dobrym poziomie.

Nie bez znaczenia jest również wysoka cena przekraczająca 45 euro za tonę buraków, co powoduje, że pomimo stosunkowo wysokich cen usługowego kopania buraków, opłacalność będzie się wyróżniać in plus w stosunku do reszty upraw.

Ile zatem konkretnie trzeba w tym sezonie zapłacić za wykopanie 1 hektara buraków? Tegoroczne ceny są raczej mocno zbliżone do ubiegłorocznych stawek i najniższa cena, jaką udało nam się ustalić w tym roku, to 1000 zł/ha, ale usługodawcy zaznaczają, że dotyczy ona większych pól do zbioru (najczęściej mowa tutaj o polach od 20 ha wzwyż).

Najczęstszym przedziałem cenowym, jaki pojawia się w rozmowach z usługodawcami, są kwoty pomiędzy 1100 a 1200 zł za hektar usługi, choć zdarzają się również nieliczne oferty dochodzące nawet do 1300 zł/ha, ale dotyczy to raczej bardzo małych, rozdrobnionych kawałków.

Podane powyżej kwoty dotyczą zasadniczo samej usługi kopania, ale jeśli zachodzi konieczność odwozu, to usługodawcy doliczają do ceny wykopanego hektara stawkę z reguły pomiędzy 100 a 200 zł. Niektórzy jednak nie liczą tego ryczałtem od całości, a jedynie od tych wykopanych hektarów, które np. z mniejszego pola trzeba odwieźć na większe, gdzie jest usypywana pryzma.

Zatem tegoroczne stawki są bardzo podobne do ubiegłorocznych i nie powinny przy obecnych cenach buraka stanowić problemu dla plantatorów. Pytając jednak usługodawców, czy jeśli sprawdzą się przewidywania odnośnie cen buraka na przyszły sezon w granicach 30-33 euro/t, to stawki zostaną obniżone, większość twierdzi, że może być to trudne ze względu na stale rosnące koszty pracownicze i utrzymania maszyn.