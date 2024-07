Ile za wapnowanie, talerzowanie i rozrzut obornika? Ceny usług pożniwnych 2024

Żniwa w wielu regionach kraju będą już za chwilę dobiegać końca, a to oznacza, że trzeba już myśleć o przygotowaniu pól pod kolejne zasiewy. Sprawdzamy, ile zatem trzeba w tym roku zapłacić za usługi takie jak wysiew wapna, rozrzucenie obornika czy talerzowanie.

Zdecydowanie jednymi z najpopularniejszych usług pożniwnych jakie zamawiają rolnicy jest wysiew wapna, gdyż wiele gospodarstw nie dysponuje odpowiednim do tego celu sprzętem i woli tego typu zadania zlecać usługodawcom.

Dużą grupę wśród ofert wysiewu wapna stanowią usługi wykonywane nowoczesnymi rozrzutnikami, które dzięki dodatkowym tarczom przystosowane są także do rozsiewu wapna. Równomierność wysiewu tego typu konstrukcjami jest wyższa niż starszymi rozsiewaczami RCW i są one również mniej wrażliwe na jakość wapna, a do tego nawet kilkukrotnie wydajniejsze ze względu na ładowność i szerokość wysiewu.

W przypadku wapna rozsiewanego za pomocą przystosowanych do tego rozrzutników ceny najczęściej oscylują w granicach 18-20 zł/t rozsianego wapna z załadunkiem. Jednak jeśli zlecenia są mniejsze i trzeba dojeżdżać dosyć daleko do pól, to ceny potrafią wzrosnąć do 25- 30 zł za tonę rozsypanego materiału z załadunkiem, co jest wartością niezmienną od ubiegłego roku.

Jeśli zaś chodzi o rozsiew wapna przystosowanymi do tego specjalistycznymi rozsiewaczami, to również w tym przypadku ceny nie uległy właściwie zmianie i wahają się w przedziale od 30 do 40 zł za tonę z załadunkiem. Drożej jest, jeśli decydujemy się na rozsiew wapna pylistego specjalistycznymi rozsiewaczami, ponieważ tutaj ceny wysiania jednej tony materiału oscylują w przedziale 50-70 zł.

Kolejną z popularnych usług zamawianych przez rolników jest rozrzut obornika i również w tym przypadku ceny nie uległy większym zmianom i stawki za tonę rozwiezionego materiału rozpoczynają się od 18-20 zł, a kończą w pobliżu granicy 30 zł wraz z załadunkiem. Wszystko zależy oczywiście od wielkości zlecenia i powierzchni, na jakiej będzie ono wykonywane – im więcej, tym taniej.

Nieco mniejszą popularnością cieszą się wśród rolników natomiast usługi związane stricte z uprawą pożniwną, takie jak talerzowanie czy gruberowanie, gdyż w tym przypadku większość gospodarstw posiada odpowiednie maszyny do wykonywania tego rodzaju zabiegów. Niemniej jednak, jeśli zdecydujemy się na usługę, to ceny za talerzowanie rozpoczynają się od 180 zł za hektar a kończą w pobliżu 220 zł. Drożej będzie natomiast w przypadku usług wykonywanych gruberem, ponieważ tutaj ceny rozpoczynają się od 200 zł/ha, a kończą w pobliżu 240-250 zł/ha.

Patrząc zatem na wszystkie powyższe ceny trzeba zauważyć, że pomimo mocnego spadku opłacalności produkcji roślinnej, ceny usług nie uległy zmianom, co usługodawcy tłumaczą coraz wyższymi kosztami chociażby eksploatacji i przynajmniej na razie nie zanosi się, aby ceny usług zauważalnie spadły.