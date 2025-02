Ile w 2025 roku trzeba zapłacić za kapitalny remont silnika Ursusa C-360?

Pomimo sędziwego już wieku Ursusy C-360 nie znikają z pól, choć w większości przypadków nie wykonują już najcięższych prac w polu, ale są raczej wykorzystywane do lżejszych prac, gdzie sprawdzają się jeszcze całkiem nieźle. Dlatego sprawdzamy ile w obecnym roku trzeba zapłacić za remont kapitalny silnika w tej maszynie jeśli zaszłaby taka potrzeba.

Oczywiście w przypadku takich konstrukcji jak „sześćdziesiątka” remont, nawet kapitalny, wielu użytkowników jest zapewne w stanie wykonać w większości samodzielnie, bo jest to stosunkowo prosta konstrukcja. Jednakże dziś skupimy się na kosztach jakie trzeba ponieść zlecając naprawę lub kupując już wyremontowany silnik.

Firm oferujących kapitalne remonty silników nie brakuje i bez problemu można takowe oferty znaleźć. Do najbardziej renomowanych należą m.in. takie przedsiębiorstwa jak Zakłady Mechaniczne Zwoleń, Zakład Remontów Silników Wysokoprężnych w Iławie RSY SA, czy też firma Krawiec.

Z reguły odbywa się to na zasadzie wymontowania i zwrotu starego silnika, choć tutaj są pewne zastrzeżenia ze strony sprzedawców. Mianowicie blok silnika nie może być popękany, a wał musi być chociaż przed trzecim szlifem. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, to czeka nas wówczas dopłata do bazowej ceny.

W skład tego typu remontu kapitalnego wchodzi m.in. remont pompy wtryskowej, głowicy, wymiana tulei, korbowodów, panewek, szlif wału i wymiana wszystkich uszczelnień. Silnik jest następnie malowany i odpalony i w takiej formie wraca do klienta. Oczywiście na taką usługę jest udzielana gwarancja, która w zależności od przedsiębiorstwa wynosi od 12 do 18 miesięcy.

Tanio już było

Przechodząc natomiast do kosztów kompleksowego remontu w przypadku wspomnianego silnika do C-360 ceny są dosyć rozbieżne, gdyż np. w firmie Krawiec zapłacimy 8,6 tys. zł brutto, w ZM Zwoleń wynosi on już nieco ponad 10 tys. zł brutto, a w przypadku iławskiej firmy Rysy SA wyniesie już 11,8 tys. zł brutto. Do powyższych kwot trzeba jeszcze oczywiście doliczyć koszty dostarczenia silnika, które będą oscylować w okolicach kilkuset złotych.

Pomimo tego, że ceny nie są już tak atrakcyjne jak jeszcze 2-3 lata temu, to w każdej z firm usłyszeliśmy, że terminy wykonania takiego remontu uległy wydłużeniu, ponieważ zainteresowane tymi usługami jest ogromne, istotnie wyższe niż wspomniane 2-3 lata wcześniej. To tylko pokazuje, że ceny nowych ciągników stały się dla rolników nieakceptowalne i kto tylko może stara się utrzymać w jak najlepszej kondycji te traktory, które już ma.