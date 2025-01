Ile rolnik może dorobić w 2025 roku, aby nie wypaść z KRUS?

Rolnik ma prawo do dodatkowej pracy zarobkowej. Wyjaśniamy po przekroczeniu jakich progów lub w przypadku jakiej umowy rolnik wypada z KRUS i przechodzi na ZUS.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy poznać stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Przypominamy, że minimalne wynagrodzenie w 2025 roku, obowiązujące od 1 stycznia 2025 roku wynosi 4666 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa została ustalona na poziomie 30,50 zł brutto. W 2024 roku najniższa krajowa pensja wzrosła dwukrotnie: od 1 stycznia wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca 2024 roku – 4300 zł brutto.

Limit dorabiania

Dla rolników najpewniejsze są przychody osiągane z tytułu umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz z tytułu powołania do rady nadzorczej. Dlaczego? Ponieważ, jeśli zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju, zachowują oni prawo do ubezpieczenia w KRUS.

Oczywiście rolnik podlegający ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może zdecydować się na umowę o pracę, w tym na niepełny etat, jednak w tym wypadku musi liczyć się z tym, że zostanie wyłączony z ubezpieczenia społecznego w KRUS i objęty ubezpieczeniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W 2024 roku kwota, po przekroczeniu której rolnik tracił ubezpieczenie w KRUS, wynosiła od stycznia 4242 zł, w drugiej połowie roku – 4300 zł brutto.

Ile rolnik może dorobić w 2025 roku?

Od 1 stycznia 2025 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wzrosła o 366 zł brutto, a więc rolnicy mogą więcej dorobić w ramach umowy-zlecenia.

Miesięczna kwota graniczna, której nie może przekroczyć rolnik, by nie wypaść z KRUS, stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ale to nie wszystko.

Ważna jest także roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W 2024 roku kwota ta wynosiła 4358 zł i nie można jej było przekroczyć, aby pozostać w KRUS. Warto monitorować stronę rządową, bo na niej pojawią się informację dotyczące właśnie tej stawki w 2025 roku. Przekroczenie kwoty granicznej jest równorzędne z ustaniem ubezpieczenia społecznego dla rolnika.

Źródło: KRUS, gov.pl