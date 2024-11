Ile płacą za soję na początku listopada? Ceny soi 05.11.2024

Ceny soi na giełdach niemal stoją w miejscu, a to przekłada się na sytuację na rynku krajowym. Mamy do czynienia tylko z niewielkimi wahaniami sięgającymi 50 zł/t i to w pojedynczych przypadkach. Większość podmiotów nie zdecydowała się na zmiany w cennikach.

Poniżej ceny skupu soi na dzień 05.11.2024:

Agrii Polska – 1600-1700 zł/t, odbiór od sprzedającego,

Agrocentrum Strzelce Opolskie – 1650 zł/t, cena w punkcie skupu,

AgroGold – 1700 zł/t, cena w punkcie skupu,

Agrolok (Osiek) – 1800 zł/t, cena w punkcie skupu,

Agro-Mat Braszowice – 1630 zł/t, cena w punkcie skupu,

Agro Nowak Września – –

Akord Agro Poniec – –

Biochem – 1640 zł/t, cena w punkcie skupu,

Ergo-Rol – 1700 zł/t, cena w punkcie skupu,

Foder Bio Tech – — zł/t, cena w punkcie skupu,

Olewnik-EXPO – 1750 zł/t, cena w porcie,

Osadkowski S.A. – — zł/t, cena w punkcie skupu,

Osadkowski-Cebulski – 1680 zł/t, cena w punkcie skupu,

PMN Agro – — zł/t, cena w punkcie skupu,

POL-TOR – 1650 zł/t, cena w punkcie skupu,

Procam- — zł/t, cena w punkcie skupu,

Solarcorn- — zł/t, cena w punkcie skupu

Viterra – 1640 zł/t cena w punkcie skupu, białko 34%

Weltsamen – 1500 zł/t, cena w punkcie skupu.

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 5 listopada 2024 r.

Podane ceny są za soję pochodzenia polskiego, wolną od GMO, przy parametrach – wilgotność 13% i zanieczyszczenia 2%.