Ile pieniędzy dostaną rolnicy w ramach ekoschematów? Czy wystarczy dla wszystkich? [video]

Czym w ogóle są ekoschematy? Ile pieniędzy dostaną polscy rolnicy w ramach ekoschematów? Czy ekoschematy można będzie łączyć? Na te i wiele innych pytań podczas piątkowego webinarium starali się odpowiedzieć dr Mirosław Korzeniowski, prezes Stowarzyszenia Agroekoton i Adam Paradowski reprezentujący wydawnictwo Plantpress.

Jakie są szanse nowej Wspólnej Polityki Rolnej, a co będzie dla rolników wyzwaniem? Krajowy Plan Strategiczny do WPR wywołał wiele emocji, często także negatywnych. Ekoschematy to zupełnie nowy system wsparcia, wobec tego jest jeszcze sporo znaków zapytania. Częścią informacji już jednak dysponujemy, dlatego warto sprawdzić, w jaki sposób w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będzie wyglądało finansowanie rolnictwa; jaki udział w nim będą miały dopłaty do powierzchni upraw, a jaki ekoschematy. No i w końcu jak pieniądze w ramach ekoschematów zostaną podzielone.