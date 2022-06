Ile obecnie kosztują zboża na Ukrainie?

Wiele emocji budzi ostatnio fakt, że w polskich serwisach ogłoszeniowych pojawiają się oferty sprzedaży zbóż z Ukrainy. Pisaliśmy już o tym na łamach naszego portalu, jednak teraz chcielibyśmy przyjrzeć się cenom, jakie obowiązują u naszego wschodniego sąsiada.

A ceny te są dość mocno zróżnicowane; wiele zależy od podmiotu skupującego. Ceny pszenicy paszowej (stosowane są rozliczenia w hrywnach i w dolarach, więc dla ułatwienia będziemy podawali je w złotówkach wg kursów z 10.06.2022) wynoszą od 975 do nawet ok. 1500 złotych za tonę, jednak ziarno gorszej jakości można nabyć już od ok. 950 zł/t.

Najtańsze oferty kukurydzy opiewają na 750,75 zł/t i sięgają maksymalnie do 1063,3 zł/t. Rzepak kosztuje tam obecnie ok. 3550-3600 zł/t, a pszenżyto ok. 750 zł/t. Z kolei ceny słonecznika zaczynają się od ok. 1800 zł/t, a kończą na ok. 2800 zł/t.

Ceny są zatem niższe niż u nas, jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę zboża o niezłej jakości, okazuje się, że różnice nie są aż tak wielkie. Ostatecznie trzeba jeszcze wziąć pod uwagę marżę dla podmiotu skupującego i wreszcie koszty transportu, jeżeli mówimy o eksporcie ziarna.

Źródło cen: GrainTrade