Ile może zarobić operator ciągnika za granicą?

Dla nikogo nie będzie raczej zaskoczeniem, że stawki za pracę dla operatorów maszyn są wyższe niż w Polsce. Niemniej jednak postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej kwotom, jakie można zarobić za granicą.

Operator ciągnika rolniczego to dość mocno poszukiwany zarówno w kraju i za granicą zawód. W przypadku ofert krajowych stawki godzinowe dla operatorów zaczynają się zwykle od 25 zł/h a kończą w okolicach 35-40 zł.

Przeglądając z kolei ogłoszenia z pracą za granicą da się zauważyć, że minimalną stawką jaką tamtejsi pracodawcy oferują w tym zawodzie jest ok 11 euro/h co w przeliczeniu daje obecnie niecałe 52 zł/h. W wielu przypadkach te stawki są jednak wyższe i mogą dochodzić nawet do 16 euro/h, czyli prawie 75 zł.

Stawki te są do siebie dosyć mocno zbliżone i nie ma tutaj większego znaczenia czy oferta pracy pochodzi z Niemiec, Danii, Francji, Włoch czy któregokolwiek kraju tzw. Starej Unii. Trzeba jednak mieć na uwadze, że koszty utrzymania będą zupełnie inne w Danii a inne w Niemczech, choć należy zauważyć, że niektóre oferty pracy obejmują darmowe zakwaterowanie i wyżywienie w pobliżu miejsca pracy.

Warto zaznaczyć, że w przypadku ofert zagranicznych właściwie zawsze wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat.T, nawet jeśli praca nie będzie wymagać poruszania się ciągnikiem z przyczepami. Z kolei nie zawsze wymagana jest znajomość języka, a jeśli jest już wymagana to bardzo często wystarczy podstawowy angielski.