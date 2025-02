Ile maszyn kupili rolnicy za dotacje z pieniędzy ARiMR? Dużo, ale rolnicy chcą wiecej

Z okazji 30 urodzin Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowano dane dotyczące tego, ile pieniędzy trafiło do rolników od ARiMR. Agencja podaje informacje o liczbie maszyn zakupionych do gospodarstw. Jest ich sporo, ale rolnicy chcą więcej.

Ile pieniędzy ARiMR przeznaczyła na oprocentowanie kredytów rolniczych?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje na polską wieś

pieniądze z dotacji unijnych oraz z zasobów krajowych. Od 1994 roku do rolników trafiło 48 mld zł z budżetu krajowego. Z tego 19 mld, czyli blisko 40 proc., to środki przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów. Z kolei 7 mld zł to pomoc na pokrycie strat powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk pogodowych, problemów na rynkach rolnych spowodowanych wojną oraz wsparcie dla kół gospodyń wiejskich.

Ile ARiMR zainwestowała w branżę rolno-spożywczą?

Do branży rolno-spożywczej trafiły pieniądze łącznie z sześciu unijnych programów: SAPARD, (SPO) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, trzech edycji PROW oraz realizowanego właśnie PS WPR 2023-2027. ARiMR wypłaciła 165 mld zł, które zostały przeznaczone na inwestycje w rolnictwie, przetwórstwie i na terenach wiejskich.

Płatności bezpośrednie: ile pieniędzy trafiło do rolników?

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku ARiMR zajmuje się także przekazywaniem rolnikom płatności bezpośrednich. Jak informuje Agencja, w 2004 roku rolnicy otrzymali niemal 6,5 mld zł, zaś 20 lat później już około 19,3 mld zł. Łącznie przez te 20 lat do rolników trafiło około 264 mld zł.

Ile maszyn kupili rolnicy za pieniądze z ARiMR?

Inwestycje w maszyny pozwalają polskiemu rolnictwu na ciągły rozwój i modernizację. ARiMR podkreśla, że jest to możliwe również dzięki niej. Łącznie przez 30 lat działalności Agencji rolnicy kupili 862 tys. maszyn, ciągników i różnego rodzaju urządzeń za pieniądze z programów koordynowanych przez ARiMR.

Ile pieniędzy z ARiMR trafiło na polską wieś?

Podsumowując ostatnie 30 lat pracy, ARiMR poinformowała, że w sumie przekazała na rozwój polskiego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, obszarów wiejskich oraz rybactwa ponad pół biliona (500 mld) złotych pochodzących ze środków unijnych oraz budżetu krajowego.