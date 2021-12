Ile ma wynosić podstawowa płatność obszarowa w latach 2023-2027?

Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi w projekcie Krajowego Planu Rozwoju dla Wspólnej Polityki rolnej, który ma zastąpić w latach 2023 – 2027 Program rozwoju Obszarów wiejskich przewiduje, że roczna płatność podstawowa do kwalifikującego się hektara, jednolita w całym kraju wynosić będzie 118EUR/ha.

Stawka jednostkowa stanowi iloraz budżetu rocznego interwencji i produktów (liczba kwalifikujących się hektarów) wynikająca ze złożonych przez rolników wniosków w danym roku kalendarzowym.

Kwota z przedziału 60 000EUR – 100 000 EUR będzie redukowana o 85 proc.

Kwoty płatności ponad 100 000 EUR nie będą wypłacane (capping). Podstawą redukcji będzie można zmniejszyć uwzględniając faktycznie poniesione kwoty pracy najemnej( zatrudnienie, praca zlecona) oraz ryczałtowe koszty pracy własnej( ustalone na poziomie krajowym

– Minimalne wymagania do utrzymania płatności: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich, która może zostać im wypłacona wynosi co najmniej 200,00 euro. 3. Działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarem – informuje MRiRW.

Krajowy Plan Strategiczny do WPR został zaakceptowany już przez Radę Ministrów. Teraz będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską, do której, wedle wtorkowych zapowiedzi ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka ma trafić jeszcze w tym roku.