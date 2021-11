Ile kosztuje ziemia na Ukrainie?

1 lipca tego roku uwolniono rynek ziemi na Ukrainie. Dane Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy wskazują, że do wczoraj, tj. do 8 listopada zawarto w związku z tym 40 510 transakcji na rynku gruntów rolnych.

Średnia cena za 1 ha ziemi rolnej wyniosła 18 000 ukraińskich hrywien, co w przeliczeniu na złotówki po kursie 1 UHA = 0,15 zł daje dokładnie 2700 zł/ha. Wydaje się ona atrakcyjna, jednak wg obecnych przepisów ziemię rolną do 2024 roku mogą kupować tylko osoby fizyczne – obywatele Ukrainy z limitem do 100 ha, a o tym, czy będzie ona dostępna dla obcokrajowców, Ukraińcy zadecydują w referendum.

Średnia powierzchnia objęta umową kupna-sprzedaży na tę chwilę wynosi 2,5 ha, a najwięcej ziemi sprzedawanej jest w okolicach Kijowa i Charkowa.