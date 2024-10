Ile kosztuje Ursus C-45? Nielicencyjna podróbka oryginału jest w cenie

Trzeba przyznać, że zadziwiająco toczy się jest koło historii naszej rolniczej mechanizacji. Ursus C-45, ciągnik, którym traktorzysta jeździł za karę, kosztuje dziś niebiańskie pieniądze. Czy warto zapłacić majątek za, jak by nie patrzeć, podróbkę?

Tak, podróbkę, bo Ursus C-45 to nielicencyjna kopia Lanz Bulldoga, którą mówiąc wprost, nieco bezczelnie skopiowaliśmy w pełnym majestacie prawa. Dlaczego? Bo było nam wolno, a wręcz nam nakazano. Liczyło się to, że mamy pierwszy “polski” ciągnik, a nie jakieś tam prawa własności czy patentowe.

Dokładnie rzecz biorąc, to żadnych praw nie było, bo na mocy porozumień alianckich po zakończeniu II wojny światowej wszystkie niemieckie prawa i patenty techniczne straciły moc prawną. To był taki rodzaj kary, ale pozwalał jednocześnie na pełne kopiowanie każdej niemieckiej technologii bez skutków prawnych.

W pełni korzystały z tego wszystkie zwycięskie państwa alianckie, ale nas interesuje to, co się działo w Polsce. A w Polsce po wojnie był dosłowny “dziki wschód”, bo wszelkie strategiczne dla gospodarki decyzje zapadały w Moskwie.

Towarzysze, jak chcecie ciągnik, to sobie go skopiujcie

Szybkie uruchomienie produkcji w Ursusie było priorytetem dla władz i partii (a może odwrotnie). Nie ma co ukrywać, że ówczesnej Polsce był potrzebny dobry i nowoczesny sprzęt rolniczy, w tym ciągnik. Jednak nie było projektów tego typu maszyn, a czas naglił. Padł więc pomysł (wiadomo gdzie), że jak chcemy mieć polski ciągnik, to możemy go sobie skopiować.

Warunek był jeden – nie wolno było stosować żadnych nowoczesnych poniemieckich technologii. Priorytet w ich użyciu miał ZSRR i basta. Towarzysze, jak chcecie robić ciągnik, to sobie go skopiujcie, byleby był stary, bo nowe są dla nas – tak brzmiał prikaz z Moskwy.

Pierwsze sztuki Ursusów C-45 to “ulepy”

Nie ma się co czarować, ale pierwsze sztuki Ursusów C-45 (choć zwano je jeszcze LB-45 od Lanz Bulldog) były po prostu “ulepami”. Sklecono je w fabryce z pozostałych na polach poniemieckich ciągników i szumnie w asyscie władz oraz zakładowej orkiestry dętej, wyjeżdżały z fabrycznych bram obsypane goździkami. Chytrze też wszystkie niemieckie znaki na oryginalnych niemieckich odlewach zostały zasłonięte tabliczkami z dumnie brzmiącym napisem “Ursus”.

Ciekawostką jest, że akurat te “oryginalne niemieckie” ciągniki w ogóle działały, a te pierwsze “made in Ursus” nie bardzo chciały dać się w ogóle uruchomić. Przykładem tego jest legendarna już anegdota, jak to pierwsze ciągniki z Ursusa miały dojechać na pierwszomajowy pochód. Dojechały, a owszem, ale tylko te “poniemieckie”.

Jakkolwiek na to nie patrząc, Ursus C-45 już w momencie rozpoczęcia produkcji w warszawskich zakładach był mocno przestarzały. Nie pomogły mu ani kolejne faceliftingi, ani modernizacje, ani próby unowocześnienia go instalacją elektryczną. Trafiał do PGR-ów, a tam traktorzyści dostawali go za karę, bo użytkowanie i praca nim były koszmarem.

Ile dziś kosztuje Ursus C-45?

Odpowiedz na to pytanie wcale nie jest taka prosta, bo chętnych do pozbycia się swojej nielicencjonowanej podróbki Lanz Bulldoga wcale nie jest wielu. Jeśli ogłoszenie się pojawia, a taki Ursus C-45 nie wymaga kilkudziesięciu tysięcy złotych wkładu po zakupie, to oferta znika natychmiast. No cóż, sentyment ma swoją wartość.

Oto kilka ogłoszeń, jakie udało się znaleźć:

1950 rok, do całkowitej renowacji – 50 000 zł;

1948 rok, stan, dobry – 79 000 zł;

1960 rok, stan do całkowitej renowacji – 51 000 zł;

1959 rok, stan do renowacji – 72 000 zł;

1960, stan zadowalający – 78 000 zł;

Widać więc, że pierwszy “polski” ciągnik mocno się ceni i choć niektóre przytoczone tu egzemplarze nadają się wyłącznie, aby w nich trzymać kury, to cena jest powalająca.

Czy gdybyście chcieli posiadać takiego Ursusa, to wyłożylibyście za niego aż takie pieniądze?