Ile kosztuje ubezpieczenie gospodarstwa rolnego?

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego to jedno z obowiązkowych polis, które musi wykupić rolnik. Oprócz niego trzeba jeszcze zadbać o OC rolnika i, w sytuacji pobierania dopłat bezpośrednich, o ubezpieczenie upraw. Z jakim kosztem wiąże się ubezpieczenie gospodarstwa rolnego? Odpowiadamy.

Kiedy ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe?

Co ważne, nie zawsze ubezpieczenie gospodarstwa rolnego będzie obligatoryjne. Taką polisę trzeba obowiązkowo wykupić w przypadku gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni gruntów rolnych powyżej 1 ha. Mówi o tym ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 roku. W tej sytuacji, jeśli rolnik nie wywiąże się ze swojej powinności, musi się liczyć z wysokimi karami.

Ubezpieczenia budynków gospodarczych

Pierwszym obowiązkowym ubezpieczeniem jest to, obejmujące budynki rolne. Polisa musi zapewniać ochronę w przypadku takich zdarzeń, jak m.in.: ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenia pioruna itd. Można zdecydować się na polisę podstawową lub all risk. Warto zaznaczyć, że, nawet jeśli gospodarstwo nie spełnia wymagań (jest mniejsze niż 1 ha), ale właściciel podejmuje się budowy lub kupna domu, wykorzystując kredyt hipoteczny, będzie musiał nabyć ubezpieczenie. Nie wynika to jednak z przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach budynków rolnych, ale jest to związane z zabezpieczeniem kredytu. Do wykupienia polisy obligować będzie bank. Nie trzeba jednak decydować się na ofertę instytucji. Można poszukać takiej polisy na własną rękę.

OC rolnika

Kolejną obowiązkową polisą jest OC rolnika. Podstawowa wersja ubezpieczenia jest taka sama we wszystkich towarzystwach i zapewnia gospodarzowi ochronę w razie szkód rzeczowych i osobowych, wyrządzonych osobie trzeciej. Są to jednak tylko takie szkody, które miały związek z prowadzeniem działalności rolniczej lub posiadaniem gospodarstwa. Oznacza to, że polisa zapewniłaby odszkodowanie poszkodowanemu, jeśli np. pracownik danego gospodarstwa zniszczyłby mienie innej osoby, ale jeśli szkodę wyrządziłoby dziecko gospodarza, polisa już by nie obowiązywała.

Ubezpieczenie upraw

Trzeba pamiętać, że oprócz wymienionych wyżej polis, rolnicy, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie, muszą kupić ubezpieczenie przynajmniej połowy powierzchni swoich upraw. Jednak w tym przypadku można liczyć na pomoc ze strony państwa. Dotowane jest nawet 65% wartości składki.

Ważne!

Rolnicy, którzy nie mają na własność co najmniej 1 ha gruntów rolnych, również mogą się ubezpieczyć. Nie będzie to jednak obowiązkowa polisa, a dobrowolna. Warto ją nabyć, by chronić swoje mienie na wypadek różnych losowych zdarzeń.

Co wpływa na koszt ubezpieczenia gospodarstwa rolnego?

Trudno powiedzieć, ile będzie kosztować ubezpieczenie gospodarstwa rolnego. Każde towarzystwo stosuje bowiem indywidualne algorytmy do wyliczania składek. Oferty mogą różnić się nawet o kilkaset złotych! By nie przepłacać, warto więc porównać kilka wariantów polis.

Jakie czynniki wpływają na koszt ubezpieczenia budynków gospodarczych?

Koszt ubezpieczenia rolnego, obejmującego budynki gospodarcze jest zależny od kilku czynników. Najważniejsze z nich to wartość zabudowań, składających się na gospodarstwo oraz zakres ubezpieczenia. Zależność jest taka: im wyższą wartość mają budynki oraz im szerszą zakres ma polisa, tym więcej kosztuje. Pozostałe czynniki, wpływające na cenę polisy rolnej, to historia ubezpieczeniowa właściciela (jeśli we wcześniejszych latach dochodziło do szkody, zapłaci on więcej), lokalizacja gospodarstwa (w niektórych miejscach ryzyko wystąpienia szkód może być wyższe), a także dodatkowe rozszerzenia polisy. Jednym z droższych wariantów jest polisa All risk, czyli od wszystkich ryzyk, tylko nie tych, które są opisane w warunkach ubezpieczenia. Podstawowa polisa będzie tańsza.

Sumy ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń budynków gospodarczych ustala się na dwa sposoby. Może to być SU dla wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej. Ten pierwszy sposób dotyczy z reguły nowych budynków lub takich, które nie zostały jeszcze nadszarpnięte zębem czasu. Wartość rzeczywista ustalana jest z kolei dla tych budynków, których stopień zużycia technicznego jest wyższy niż 10%. W tym przypadku odszkodowanie w razie całkowitego zniszczenia budynku nie pozwoli postawić takiego samego budynku od podstaw.

Od czego zależy koszt OC rolnika?

Wysokość składki OC rolnika może zależeć m.in. od historii ubezpieczeniowej właściciela, ale i rozszerzeń polisy. Warto np. zdecydować się na OC w życiu prywatnym. Wtedy polisa obejmować będzie szkody wyrządzone przez dzieci, zwierzęta domowe, a także takie, które wydarzą się w tzw. życiu prywatnym, czyli np. podczas jazdy na rowerze.

Wysokość sumy ubezpieczenia rolnego jest ustalona odgórnie. Określa ją Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Według niej sumy ubezpieczenia wynoszą:

29 876 400 złotych w przypadku szkód osobowych , czyli takich, które mają związek z utratą zdrowia, uszkodzeniem ciała, śmiercią lub utraconymi korzyściami, które poszkodowany by osiągnął gdyby nie doznał uszczerbku na zdrowiu;

, czyli takich, które mają związek z utratą zdrowia, uszkodzeniem ciała, śmiercią lub utraconymi korzyściami, które poszkodowany by osiągnął gdyby nie doznał uszczerbku na zdrowiu; 6 021 600 złotych w przypadku uszkodzenia mienia, czyli wszystkich przedmiotów, należących do osoby poszkodowanej.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia upraw?

Wysokość składki ubezpieczenia rolniczego upraw jest zależna od:

rodzaju i gatunku upraw (można ubezpieczyć zboża, kukurydzę, rzepak i rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe);

(można ubezpieczyć zboża, kukurydzę, rzepak i rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe); lokalizacji (ma to związek z ryzykiem wystąpienia danej szkody);

(ma to związek z ryzykiem wystąpienia danej szkody); wybranych ryzyk (można ubezpieczyć uprawy od gradu, ognia, huraganu, powodzi, suszy, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, wszystkich ryzyk pogodowych).

Jakie czynniki wpływają na wysokość składki dobrowolnego ubezpieczenia rolnego?

Oprócz obowiązkowych polis dla wszystkich gospodarzy, posiadających więcej niż 1 ha użytków rolnych, można zdecydować się także na dodatkowe. W zależności od zakresu takiej polisy będzie inna wysokość składki. Można zdecydować się np. na ubezpieczenie maszyn rolniczych, plonów przechowywanych w budynkach gospodarczych lub silosach czy zwierząt gospodarskich itd.

Ile kosztuje ubezpieczenie gospodarstwa rolnego?

Wiesz już, że nie można odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. By dowiedzieć się, ile kosztuje OC rolnika, ubezpieczenie budynków gospodarczych, upraw czy dobrowolne ubezpieczenia, trzeba indywidualnie wyliczyć składkę w danym towarzystwie. Trzeba skontaktować się z towarzystwem. Z reguły wyliczeń ubezpieczeń rolnych dokonuje się w placówkach lub podczas rozmowy z agentem na infolinii.

Gdzie kupić ubezpieczenie gospodarstwa rolnego?

Jak już wiesz, dobrze jest porównać kilka ofert dostępnych na rynku. Najwygodniej zrobić to, korzystając z usług multiagencji, takich jak CUK Ubezpieczenia. Doradcy, korzystający z nowoczesnych narzędzi, pomogą wybrać polisę najbardziej dopasowaną do potrzeb. Można przeanalizować oferty ubezpieczeń gospodarstwa rolnego takich towarzystw jak:

Agro Ubezpieczenia,

Allianz,

Compensa,

Ergo Hestia,

Generali Agro,

HDI,

InterRisk,

PZU,

TUZ Ubezpieczenia,

Uniqua,

VH Polska,

Warta,

Wiener.

Wizyta w multiagencji to wygodniejsza forma poszukiwania polis niż praca na własną rękę i kontaktowanie się z każdym towarzystwem, oferującym polisy rolnicze osobno. Trzeba pamiętać, że takie ubezpieczenia mogą różnić się między sobą nawet o kilkaset złotych. Korzystanie z usług firmy CUK jest więc sposobem na oszczędność czasu i pieniędzy.

Artykuł sponsorowany