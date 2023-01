Ile kosztuje remont kapitalny silnika Ursusa C-360?

Poczciwe “sześćdziesiątki” to ciągniki, które pomimo upływu lat cały czas znajdują zastosowanie w krajowych gospodarstwach i może nie wykonują już najcięższych prac, ale w mniejszej i lżejszej “robocie” są cały czas wykorzystywane. Sprawdziliśmy więc ile obecnie trzeba zapłacić za przywrócenie ich serca do pełnej sprawności, czyli wyremontowanie silnika.

Remont, nawet kapitalny, wielu użytkowników jest zapewne w stanie wykonać w przypadku silnika od Ursusa C-360 w większości samodzielnie, bo jest to stosunkowo prosta konstrukcja. Jednakże w niniejszym artykule skupimy się na kosztach jakie trzeba ponieść zlecając naprawę lub kupując już wyremontowany silnik.

Przeglądając serwisy ogłoszeniowe możemy znaleźć mnóstwo ofert już wyremontowanych silników. Najczęściej odbywa się to na zasadzie wymontowania i zwrotu starego silnika, choć tutaj są pewne zastrzeżenia ze strony sprzedawców. Mianowicie blok silnika nie może być popękany, a wał musi być chociaż przed trzecim szlifem. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, to czeka nas wówczas dopłata do bazowej ceny.

Aby przekonać się jak tego typu remont przebiega w profesjonalnej firmie postanowiliśmy zadzwonić do Zakładów Mechanicznych Zwoleń, które od wielu już lat specjalizują się w remontach kapitalnych mi.in. silników do ciągników marki Ursus.

– W naszej firmie wykonujemy remonty kapitalne w skład których wchodzą m.in. remont pompy wtryskowej, głowicy, wymiana tulei, korbowodów, panewek, szlif wału i wymiana wszystkich uszczelnień. Silnik jest następnie malowany i odpalony i w takiej formie wraca do klienta. Oczywiście na taką usługę jest udzielana 12 miesięczna gwarancja – mówi Marian Pastuszka z ZM Zwoleń.

Koszt tego typu remontu w przypadku wspomnianego silnika do C-360 w ZM Zwoleń wynosi niecałe 8 tys. zł brutto, ale oczywiście do tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć koszty dostarczenia silnika, które będą oscylować w okolicach kilkuset złotych.

Można powiedzieć, odnosząc się do innych ofert, że podane koszty znajdują się na średnim poziomie, gdyż najtańsze oscylują w granicach 6 tys. zł brutto a najdroższe z takim zakresem remontu przekraczają nawet 10 tys. zł. Warto jednak brać pod uwagę, że najtańsze oferty dosyć często nie obejmują gwarancji albo jest ona np. skrócona do zaledwie 3 miesięcy.