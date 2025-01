Ile kosztuje hektar ziemi rolnej klasy 4 i 5?

Gleby słabe w Polsce kosztują średnio 75,7% średnich cen gruntów ornych. Średnia cena ziem zaliczanych do klas 4 i 5 wynosiła w II kwartale 2024 roku 52 175 zł, co oznacza wzrost o 8% rok do roku.

Najbliżej średniej są woj. kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie i warmińsko-mazurskie mieszczące się w przedziale od prawie 50,5 do prawie 54 tys. zł. Natomiast najwięcej zapłacimy w woj. wielkopolskim – ponad 67,5 tys. zł i podlaskim – ponad 57 tys. zł.

Dysproporcje w cenach ziemi

Najtaniej względem przeciętnych cen gleby słabe kosztują w woj. opolskim, małopolskim i lubelskim – odpowiednio 62, 66 i 68% średniej ceny w województwie.

Najmniejsze dysproporcje panują w woj. lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim – odpowiednio 94, 88,3 i 87,7%. Wskaźnik powyżej 80% występuje również w woj. podlaskim, pomorskim i łódzkim.

Źródło: GUS.