Ile kosztują koła bliźniacze?

To, że koła bliźniacze mogą znacząco zwiększyć trakcję i siłę uciągu nie podlega raczej dyskusji. Im bardziej mokry rok, tym większe jest nimi zainteresowanie i coraz więcej rolników przekonuje się do tego typu rozwiązań. Ile jednak trzeba za nie zapłacić? Pokusiliśmy się o sprawdzenie cen zarówno zestawów używanych, jak i fabrycznie nowych.

Koła bliźniacze są coraz częściej wykorzystywane w maszynach rolniczych, nie tylko w ciągnikach, ale również w chociażby kombajnach zbożowych. Sprawiają one, że obciążenie rozkłada się równomiernie na większej powierzchni, a co za tym idzie mniej ugniatają ziemię, niż standardowe rozwiązania. Dodatkowo takie rozwiązania znacznie redukują poślizg, a to wpływa na mniejsze zużycie opon, większą wydajność, niższe spalanie oraz ekonomiczność pracy.

Założenie kół bliźniaczych nie jest zadaniem skomplikowanym ani czasochłonnym, dzięki czemu jest to tak popularne rozwiązanie. Dodatkowe koła zakłada się do pojedynczego zestawu, w jaki wyposażony jest ciągnik. Oczywiście nie mogą to być przypadkowe modele – powinny mieć odpowiednią średnicę felg, jednak szerokość czy marka nie będzie miała tu znaczenia. Montaż polega na założeniu pierścieni dystansujących pomiędzy bliźniacze koła i spięciu ich zamkiem dźwigniowym. Mocowanie powinno odbyć się na stałym, równym podłożu, by nie powstała różnica pomiędzy ugięciem opony obciążonej i nieobciążonej.

Ceny nowych zestawów na tylną oś ciągnika zaczynają się od ok 13 tys. zł netto za średnicę felgi 38 cali, a kończą się na ponad 50 tys. zł netto za największe rozmiary. Jednakże jak mówi Piotr Kraśków z firmy Grasdorf zajmującej się sprzedażą m.in. kół bliźniaczych, ceny te mają sporo zmiennych i zależą m.in. od szerokości felgi, a przede wszystkim od producenta opony. Jak dodaje, najczęściej sprzedawane przez firmę zestawy na tylną oś kosztują pomiędzy 16 a 20 tys. zł netto. W przypadku zaś kół na przednią oś ceny rozpoczynają się od poziomu 8-10 tys. zł netto.

W przypadku używanych kół bliźniaczych jest sporo taniej, jednak wszystko zależy od stanu ogumienia. Mocno zużyte opony na felgach o średnicy 38 cali i szerokości 480 mm można już kupić za niecały 1 tys. zł brutto, a opony w rozmiarze 520/85 R42 w bardzo dobrym stanie udało nam się znaleźć za niespełna 10 tys. zł brutto. Z kolei komplet opon na przód w rozmiarze 460/85 R 34 i tył w rozmiarze 520/85 R 46 można kupić za 16,5 tys. zł brutto.

Jak więc widać, w zależności od zasobności portfela, każdy może znaleźć rozwiązanie najkorzystniejsze dla swojego gospodarstwa.