Ile kosztują ciągniki John Deere w Indiach? Zaskoczycie się

Jak wszyscy wiemy, ciągnik rolniczy do tanich nie należy i obecnie trzeba na niego sporo wyłożyć. A czy zastanawialiście się ile kosztują nowe ciągniki w Indiach? Chociażby marki John Deere?

Kilka dni temu opowiadaliśmy wam o gospodarce w Indiach i o tym, jak wygląda tamtejsze rolnictwo. Nie ma co ukrywać, że choć w większości tamtejsze gospodarstwa są bardzo rozdrobnione, to porównanie ich do naszych warunków jest błędem. To specyficzne rolnictwo, a takie potrzebuje specyficznych maszyn.

Dlatego też w Indiach ciągniki rolnicze to niemal wyłącznie jednostki o niewielkich mocach. Ze względu na klimat, większość z nich nie posiada także kabiny oraz wszelkich elektronicznych dodatków, które nam wydają się już niezbędne.

Ciągniki oferowane w Indiach, nie posiadają także wyrafinowanych układów redukcji spalin, bo nie wymaga tego tamtejsze prawo. Są to jednostki proste i mechaniczne czyli takie, które da się naprawić w każdych warunkach. Jest to niemal wymóg, bo mimo ogromu tego kraju, sieć serwisowa jest skromna.

Indyjskie fabryki opuszcza rocznie 1 000 000 ciągników rodzimej produkcji. Skierowane są one w większości na wewnętrzny rynek, który jeśli chodzi o zapotrzebowanie na te maszyny, jest wprost nienasycony. Dlatego wiele międzynarodowych koncernów zdecydowało się oferować na tamtejszym rynku swoje maszyny rolnicze. Nie jest im łatwo, bo konkurencja jest spora.

Ile kosztują ciągniki John Deere w Indiach?

John Deere ma już ugruntowaną pozycję nie tylko na światowych rynkach, ale także w Indiach. Swoje maszyny dostosował do specyfiki hinduskich odbiorców i mimo zewnętrznych podobieństw, trudno się w tamtejszych modelach upatrywać ich europejskich odpowiedników. Jednak co technologia, to technologia i “jelonki” mają i tam mocną pozycję.

Jednak technologia to jedno, a cena – szczególnie na trudnym indyjskim rynku – to drugie. Tu szczególnie ceną trzeba powalczyć o klienta, bo konkurencja nie śpi, a hinduska szczególnie. Przy milionie ciągników rocznie, ten fakt okazuje się bardzo istotny.

John Deere Top 2024 w Indiach i ceny

Przyjrzyjmy się liście najlepiej sprzedających się do tej pory ciągników John Deere w Indiach w roku 2024. W zestawieniu podajemy też ilość cylindrów silnika i moc. Cenę przeliczyliśmy z rupii indyjskich na złotówki.

1. John Deere 5310 Powertech 2WD, 3-cyl, 57 KM – cena 45 700 zł

2. John Deere 5050 4WD, 3-cyl, 50 KM -cena 46 200 zł

3. John Deere 5210 Gear Pro 4WD, 3-cyl, 50 KM – cena 46 200 zł

4. John Deere 5105 4WD, 3-cyl, 40 KM – cena 38 000 zł

5. John Deere 5405 Powertech 4WD, 63 KM, 3-cyl – cena 65 400 zł

6. John Deere 5045 D Power Pro 2WD, 45 KM, 3-cyl – cena 35 000 zł

7. John Deere 5042 D Power Pro 2WD, 45 KM, 3-cyl – cena 33 000 zł

Podane ceny są cenami netto, a podatek VAT w Indiach wynosi 28 procent. Jesteście zaskoczeni cenami? Jeśli tak, to przypominamy tylko, że to traktory specjalnie przygotowane na tamtejszy rynek.