Ile ciągników sprzedaje się na największym rynku na świecie? Liczby robią wrażenie

W lipcu br. sprzedaż liczba rejestracji nowych ciągników w Polsce wzrosła do 1174 sztuk. To nic w porównaniu do tego, jakimi wynikami może pochwalić się rynek indyjski, na którym tylko Mahindra sprzedała w kwietniu 39 405 ciągników.

Należy zaznaczyć, że kwiecień był wyjątkowo udanym miesiącem dla producentów ciągników w Indiach. Najwięksi producenci zanotowali tam wzrosty sprzedaży od 20 do 50 proc. rok do roku. Analitycy tłumaczą to lepszymi wynikami finansowymi gospodarstw spowodowanymi przede wszystkim wysokimi cenami zbóż. Dzięki temu Mahindrze udało się zanotować 51-procentowy wzrost sprzedaży r/r.

Kwiecień był wyjątkowo udanym miesiącem dla Sonaliki, która zanotowała najwyższą sprzedaż w tym miesiącu w historii, sprzedając 10 217 ciągników, czyli o 44 proc. więcej r/r.

Kolejną marką, która znalazła się na podium był Escorts Agri Machinery Segment, który sprzedał w kwietniu 7676 ciągników, o 20 proc. więcej rok do roku.