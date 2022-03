Ile będą kosztowały zboża? Prognozy analityków Goldman Sachs

Obecna sytuacja w Ukrainie oraz sankcje nałożone na Rosję w poważny sposób zakłócają produkcję i eksport zbóż. Z tego powodu analitycy Goldman Sachs prognozują, że dojdzie do najostrzejszego szoku podażowego na rynku zbóż od czasu tzw. Great Grain Robbery z 1973 roku.

Jak możemy przeczytać na portalu strefainwestorow.pl, analitycy podkreślają, że szok podażowy na rynku zbóż jest niemal pewny a ceny eksportowe będą musiały się do niego dostosować. Wojna będzie negatywnie wpływała na podaż zbóż w średnim terminie, bo wiosenne zasiewy w Ukrainie są narażone na poważne zakłócenia. Ceny nowo zebranych plonów będą musiały mocno wzrosnąć, by pokryć wyższe koszty.

Dodatkowo analitycy podkreślają, że w przypadku niekorzystnej pogody w USA i w Ukrainie, ceny zbóż mogą znacznie wzrosnąć w tym roku. – Widać zdecydowaną presję na ceny zbóż. Rynek czeka na dane dotyczącej wielkości nowej uprawy w Ukrainie, by zobaczyć skalę zakłócenia podaży. Wojna powoduje, że koszty produkcji wzrosły o około 28 proc. w przypadku kukurydzy, o 16 proc. w przypadku pszenicy i 19 proc. w przypadku soi – podkreślili analitycy.

W rezultacie, zdecydowali się podnieść prognozy dla zbóż na 3/6/12 miesięcy:

Kukurydza – z odpowiednio 7,75 USD/8,00 USD/6,90 USD/buszel do 7,27 USD/6,74 USD/6,39 USD.

Soja – do 17,50 USD / 18,50 USD / 15,90 USD / buszel z 16,36 USD / 15,01 USD / 14,32 USD.

Pszenica – do 12,50 USD/12,00 USD/10,30 USD /buszel w porównaniu do 13,05 USD/11,22 USD / 9,95 USD/buszel poprzednio.

Ponadto analitycy wskazali, że wojna w Ukrainie poważnie zakłóciła dostawy zboża z regionu.

– Chociaż podtrzymujemy nasz pogląd, że eksport zbóż nie będzie podlegał bezpośredniemu embargu, to konflikt skutecznie zablokował porty Morza Czarnego. Kilka statków zostało trafionych przez pociski, co doprowadziło do wycofania możliwości ubezpieczenia ładunku. Dodatkowo, rząd ukraiński zawiesił żeglugę handlową ze swoich głównych portów w południowo-zachodniej części kraju w dniu 24 lutego br., podczas gdy operatorzy prywatni, tacy jak Cargill i ADM, wstrzymali działalność magazynowo – załadunkową i transportową. Już teraz wiadomo, że wojna powstrzymała ok. 28 proc. marcowego globalnego eksportu pszenicy i ok. 22 proc. eksportu kukurydzy. Naszym zdaniem takie przedłużające się zakłócenia nie są równoważone eksportem z innych regionów świata. Warto też zwrócić uwagę na deprecjację rubla i hrywny, która zachęca rolników do gromadzenia zapasów i opóźniania sprzedaży plonów, co oznacza trwały spadek eksportu zbóż, nawet jeśli porty Morza Czarnego wznowią działalność – zauważają analitycy Goldman Sachs.