„III Narodowy Dzień Mlecznej Fermy” odbył się 4. września 2018 roku w gospodarstwie rolnym Sylwestra i Wioletty Imiołek w Krępie (Domaniewice, woj. łódzkie). Organizatorem wydarzenia była grupa InConventus, partnerem były firmy Agrosorb, 365FarmNet i Concordia Ubezpieczenia, a partnerem weterynaryjnym – firma Zoetis. Dzień ten, to okazja dla hodowców bydła, którzy mogli brać udział w wykładach, wymieniać doświadczenia i poznać z bliska najlepsze praktyki wdrożone do codziennego funkcjonowania obory.

Patronat nad tym wydarzeniem objęła Łódzka Izba Rolnicza, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Narodowy Dzień Mlecznej Fermy był poświęcony głównie różnym aspektom związanym z funkcjonowaniem farmy mlecznej. Składał się z dwóch części: konferencyjnej, poświęconej teoretycznym aspektom związanym z żywieniem bydła mlecznego, nowym rozwiązaniom i technologiom oraz części praktycznej, obejmującej zwiedzanie gospodarstwa, prezentację odmian kukurydzy i najnowocześniejszych maszyn rolniczych na polach demonstracyjnych, a także analizę paszy pochodzącej z różnych wozów paszowych przez dr Zbigniewa Lacha.

Otwarcia dokonał prezes InConventus Maksym Kryvonis. Wszystkich przybyłych powitał gospodarz obiektu Sylwester Imiołek. Następnie były powitania przez prezesa Łódzkiego Związku Hodowców Bydła Włodzimierza Pabina, dyrektora Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Jerzego Kuzańskiego i wójta gminy Domaniewice Pawła Kwiatkowskiego oraz prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ZR Waldemara Brosia.

Po części oficjalnej odbył się cykl interesujących wykładów dla hodowców. Część szkoleniowa obejmowała następujące prelekcje:

– 365FarmNet – rozwiązanie dla całego gospodarstwa. Czyli całe stado i pola zawsze pod ręką – Pani Monika Cieniawska przedstawiła zasady i zalety cyfrowego zarządzania fermą za pomocą platformy 365FarmNet;

– AGRO-SORB polskie aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej – Pan Tomasz Harciarek omówił możliwości zwiększenia plonów roślin paszowych przez biostymulatory aminokwasowe;

– Zarządzanie ryzykiem chorób zakaźnych w gospodarstwie poprzez ubezpieczenia – Pani dr Katarzyna Pankiewicz z firmy „Concordia” przedstawiła zarządzanie ryzykiem chorób zakaźnych poprzez ubezpieczenia;

– Wpływ nowoczesnego systemu monitoringu «Smartbow» na poprawę dobrostanu i zdrowia bydła – Pan mgr inż. Grzegorz Krasiński z IPT w Falentach tłumaczył wpływ nowoczesnego systemu monitoringu „Smartbow” na poprawę zdrowia bydła;

– Żywienie bydła mlecznego – Pan Mariusz Dobies, koordynator ds. bydła w firmie Trouw Nutrition Polska, przedstawił najnowsze osiągnięcia w wykorzystaniu przeciwutleniaczy i nowej formy minerałów w żywieniu bydła;

– Rutyny doju a zdrowie wymion – Pan Krzysztof Dembowski z De Laval odniósł się do przygotowania i postępowania w czasie doju oraz zwrócił szczególną uwagę na ważność momentu zakończenia doju;

– Seks a pieniądze – rozród krów ciągle w cenie – Pan dr Zbigniew Lach z OHZ Osięciny, podzielił się swoją wiedzą w zakresie skutecznego rozrodu krów, omówił istotę i problemy rozrodu krów mlecznych.

Następnie goście pod opieką zootechników udali się na zwiedzanie fermy Państwa Imiołków. Sylwester Imiołek jest laureatem krajowym Agroligi oraz wiceprezesem Łódzkiego Związku Hodowców Bydła. Państwo Imiołek rozpoczęli swoją przygodę z produkcją mleka dwadzieścia lat temu, gdy w 1997 roku przejęli gospodarstwo o powierzchni 20 ha z ośmioma krowami. Obecnie użytkują 300 ha i posiadają 900 sztuk bydła, w tym 520 krów mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

W składającej się z wielu obiektów oborze zastosowano dużo innowacyjnych rozwiązań technicznych. Udój mleka obsługuje dojarnia karuzelowa DeLaval z 22 stanowiskami wyposażonymi w mierniki mleka, na potrzeby którego powstał nowy budynek. System pozwala na wydojenie 90-100 krów w ciągu godziny. Mleko trafia do nowoczesnej schładzarki o pojemności 8 tysięcy litrów. Hodowla cały czas się rozwija, a ostatnio ukończoną inwestycją jest jałownik na 150 sztuk jałówek w okresie krycia i cielnych. W przyszłym roku planowana jest budowa nowego cielętnika.

Gospodarstwo to jest przykładem, jak dzięki konsekwencji w działaniu, rozsądnemu inwestowaniu oraz wykorzystaniu wsparcia Unii Europejskiej, można niewielką tradycyjną oborę przekształcić w jedną z największych rodzinnych ferm mlecznych o przeciętnej wydajności przekraczającej 8000 kg/szt.

Główne zainteresowanie hodowców wzbudzały nowoczesne maszyny do uprawy, zbioru i przerobu roślin na pasze, głównie kukurydzy. Ważnym uzupełnieniem całego spotkania był pokaz przygotowania paszy w nowoczesnych wozach paszowych, komentowany przez dr. Zbigniewa Lacha.

Dla zainteresowanych odbyła się praktyczna prezentacja pracy maszyn do koszenia i zbioru kukurydzy na kiszonkę, a goście mogli obejrzeć poletka z odmianami tej rośliny. Producenci mleka, którzy zjechali z różnych stron województwa łódzkiego, mogli zapoznać się z licznymi nowinkami technologicznymi wartymi zastosowania w celu poprawy efektywności swojego gospodarstwa, wydajności stada i jakości produkowanego mleka.

W ramach wydarzenia odbyła się również konferencja prasowa, w której udział wziął Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Sylwester Imiołek – właściciel gospodarstwa w którym odbywało się wydarzenie, Jerzy Kuzański – dyrektor Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Józef Kolec – członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej , Włodzimierz Lewandowski – członek zarządu Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolnego, Zbigniew Gąsior – członek zarządu Mlekoma oraz Włodzimierz Pabian – członek Łódzkiego Związku Hodowców Bydła.

Podczas konferencji przedstawione zostały prognozy dla rynku mleka. Eksperci odpowiedzieli na pytanie, czego mogą spodziewać się mleczarnie i hodowcy bydła mlecznego w najbliższym czasie. Poruszona została również kwestia zrzeszania hodowców w grupy producentów rolnych, będąca szansą na skuteczny rozwój i osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku.

Prezes KZSM Waldemar Broś w swoim wystąpieniu powiedział, że obecnie producenci mleka są w znacznie lepszej sytuacji niż producenci warzyw czy owoców miękkich. Podkreślił duży postęp w produkcji mleka na przestrzeni ostatnich lat i znaczenie faktu, że producenci mleka w Polsce, potrafili się zrzeszyć. Zaznaczył, że największym producentem mleka na świecie jest Azja, a potem Europa. W Azji też jest najszybszy postęp w tej branży.

Z ubolewaniem stwierdził, że obecnie, jak i w przyszłości nie przewiduje się w Unii Europejskiej instrumentów interwencjonizmu na rynku mleczarskim. Zdaniem prezesa Brosia, niepokój mleczarni może budzić spadek cen masła na giełdzie nowozelandzkiej oraz spadek opłacalności produkcji odtłuszczonego mleka w proszku. Mimo to, prognozy cen mleka w drugiej połowie roku są zaskakujące optymistyczne.

Z wypowiedzi dyskutantów wynikała troska o przyszłość produkcji mleczarskiej w Polsce na tle zmieniającej się sytuacji na światowym rynku mleka. Podkreślano jednak trwałość struktur polskiego mleczarstwa opartych na spółdzielczości i tendencji zwiększania produkcji mleka przez hodowców, którzy mimo wielu trudności w przeszłości, pozostali wierni działalności mlecznej.

Dzień ten był również okazją do zaprezentowania swoich usług przez różne firmy agro.

Były stoiska wystawiennicze instytucji i firm oferujących środki do produkcji rolnej.

Podczas III edycji Narodowego Dnia Mlecznej Fermy rolnicy i hodowcy z całej Polski mogli poznać nowinki techniczne i sprawdzić, jak wygląda produkcja mleka na dużą skalę. Hodowcy, specjaliści i przedstawiciele firm mlecznych dzielili się swoim doświadczeniem, dyskutowali, jak efektywnie zarządzać gospodarstwem i co robić, żeby zwierzęta były zdrowe.

Każdy z hodowców, który chce się rozwijać, podczas trzeciej edycji Narodowego Dnia Fermy Mleczarskiej, na pewno znalazł coś wartościowego i ciekawego dla siebie.

Autor: Wojciech Suwara