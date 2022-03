III dawka azotu dolistnie zamiast doglebowo

ADOB wprowadza nowy nawóz ADOB 2.0 N30 – wieloskładnikowy, płynny do stosowania dolistnego w pszenicy ozimej i rzepaku ozimym, jako alternatywa aplikacji lub ograniczenia stosowania III dawki azotu doglebowego.

Zastąpienie III dawki azotu doglebowego nawozem ADOB 2.0 N30 w aplikacji dolistnej pozwala na obniżenie finalnej dawki azotu wprowadzanej do środowiska glebowego, zmniejszenie stopnia przenikania azotanów w głąb profilu glebowego i w konsekwencji do wód gruntowych oraz na ograniczenie strat azotu w postaci amoniaku ulatniającego się do atmosfery. Tak więc stosowanie nawozu wpisuje się w obowiązujące założenia Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG.

Ponadto możliwość dostarczenia III dawki azotu przez liść zwiększa elastyczność stosowania nawożenia azotem, uniezależnia nawożenie od niekorzystnych warunków pogodowych i zwiększa wykorzystanie azotu przez rośliny.

Wyniki firmy uzyskane w doświadczeniach poletkowych przeprowadzonych w kilku lokalizacjach potwierdziły, że zastąpienie III doglebowej dawki azotu aplikacją dolistną ADOB 2.0 N30 wg proponowanych przez ADOB programów nawożenia, pozwoliło na zmniejszenie całościowej ilości stosowanego azotu w uprawie przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu plonu ziarna oraz zachowaniu jego parametrów jakościowych.

Nawóz ADOB 2.0 N30 charakteryzuje się dużą zawartością azotu (N) – 302 gramy/litr, zawiera w składzie także magnez (Mg) oraz mikroelementy: miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn).