II Ogólnopolski Festiwal Drobiu już w sierpniu w Uniejowie

Przed nami II Ogólnopolski Festiwal Drobiu, który odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia 2024 r. w Uniejowie. To wyjątkowe wydarzenie skierowane do branży drobiarskiej i konsumentów, które zapewnia międzynarodowy zasięg, dostęp do eksperckiej wiedzy oraz nowe kontakty biznesowe. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Innowatorów Wsi.

Dla profesjonalistów: konferencja branżowa, panele dyskusyjne

Pierwszy dzień II Festiwalu Drobiu wypełni konferencja branżowa z udziałem krajowych ekspertów, panele i dyskusje. Uczestnictwo w konferencji pomoże zdobyć cenną wiedzę, niezbędną dla dalszego rozwoju ferm w obliczu wyzwań globalnego rynku. Wieczorne wydarzenia towarzyszące konferencji będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania cennych kontaktów w swobodnej atmosferze.

Dla wszystkich: degustacje dań szefów kuchni, zabawy dla dzieci, koncerty uznanych zespołów

Drugi dzień festiwalu to impreza plenerowa, która przyciągnie tysiące odwiedzających bogatym programem atrakcji. W planie są prezentacje wystawców promujących swoje produkty oraz pokazy Kół Gospodyń Wiejskich. Uznani szefowie kuchni i mistrzowie w przygotowywaniu mięs – bracia Budnik – zaprezentują swoje umiejętności kulinarne, łącząc tradycyjne przepisy z nowoczesnymi trendami.

Drugiego dnia Festiwalu odbędą się też pokazy maszyn i urządzeń, a zwieńczeniem atrakcji będą koncerty zespołów Weekend, Masters oraz występ Anny Wyszkoni.

Wiadomości Rolnicze Polska patronem medialnym Festiwalu

Wiadomości Rolnicze Polska – czasopismo wydawnictwa Plantpress – objęło patronat medialny nad Festiwalem. Zapraszamy wszystkicch zainteresowanych do udziału w II Ogólnopolskim Festiwalu Drobiu!

Więcej informacji na stronie: Ogólnopolski Festiwal Drobiu