II dzień Polskiego Kongresu Rolniczego, czyli o polskim rolnictwie 4.0 i Zielonym Ładzie

Wczoraj zakończył się drugi dzień zorganizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Polskiego Kongresu Rolniczego, który odbył się w formie wirtualnej. Program drugiego dnia obejmował głównie zagadnienia związane z szeroko pojętą agronomią i wyzwaniami przed jakimi staną niebawem zarówno rolnicy jak i producenci maszyn.



Debata: Polscy producenci w służbie polskiego rolnika

Drugi dzień Polskiego Kongresu Rolniczego rozpoczął się od debaty w której udział wzięli przedstawiciele polskich przedsiębiorstw produkujących maszyny rolnicze: Wojciech Bury – Bury Maszyny Rolnicze; Leszek Weremczuk – Expom Sp. z o.o.; Tomasz Żywiczka – KFMR Krukowiak Sp. z o.o.; Józef Seidel – Mandam Sp. z o.o.; Karol Wdziękoński – SaMASZ Sp. z .o.o., Piotr Stanek, Unia sp. z o.o. Jak podkreślili uczestnicy spotkania, rok 2020 ze względu na sytuację pandemiczną jak i powiązaną z nią sytuacją gospodarczą był znacznym wyzwaniem dla producentów maszyn rolniczych przede wszystkim w aspekcie spotkań z klientami. Jednym ze sposobów na dotarcie z wiedzą do potencjalnych klientów były spotkania i szkolenia organizowane w trybie online. Wszakże cieszyły się one dużym zainteresowaniem, co podkreślił Piotr Stanek z Unia sp. z o.o., jednakże rozmowy pomiędzy handlowcami a klientami na odległość za pośrednictwem telefonu czy korespondencja mailowa nie dają takich efektów jak kontakty bezpośrednie. Uczestnicy wyrazili nadzieję, że niebawem sytuacja się ustabilizuje a firmy wrócą do tradycyjnych form komunikacji z klientami.

Jednym z wątków spotkania była tematyka Rolnictwa 4.0, której poświęcony był wczorajszy blok Kongresu. Przedsiębiorcy podkreślili, że ten trend w rolnictwie nie jest im obcy. Elementy cyfrowej technologii są już obecne w oferowanych przez nich maszynach najczęściej jako wyposażenie opcjonalne. Są to głównie elementy sterowania umożliwiające obsługę maszyn z poziomu kabiny traktorzysty. Polskim producentom nie są obce standard ISOBUS oraz nawigacja GPS, umożliwiająca siew nawozów mineralnych w technologii zmiennego dawkowania i zmianę szerokości wysiewu. Kwestia lat, a na polskim rynku dostępny będzie polski autonomiczny robot polowy. Nad tym projektem pracuje Unia sp. z o.o. przy współpracy z IUNG-PIB. Ponadto w polskich maszynach do uprawy międzyrzędowej, które nabierają na znaczeniu w dobie wprowadzanej polityki Zielonego Ładu obecne będą systemy wizyjne wspomagające ich pracę.

Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy podkreślili, że równolegle z koncepcją Rolnictwo 4.0 wprowadzają swoje firmy w czwartą erę przemysłową nazywaną Przemysłem 4.0. Wyróżniają ją obrabiarki CNC, roboty przemysłowe jak oprogramowania do monitorowania i zarządzania produkcją, które są już obecne u rodzimych producentów. Automatyzacja i robotyzacja procesów w polskich firmach staje się koniecznym warunkiem również z powodu braku wykfalifikowanych pracowników.

Europejski Zielony Ład a nowoczesne rolnictwo

Poza debatą producentów tematykę drugiego bloku kongresu zdominowała problematyka Europejskiego Zielonego Ładu, czyli nowa strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Zakłada ona proekologiczną przebudowę europejskiej gospodarki. Wyzwaniem dla rolnictwa jak podkreślił prof. dr hab. Marek Mrówczyński – jeden z prelegentów Kongresu- jest unijny nakaz zmniejszenia stosowania środków ochrony roślin o 50%, strat pokarmowych o co najmniej 50%, przy zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby, nawozów mineralnych o co najmniej 20% oraz redukcji sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych do zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o 50%. Ponadto do 2030 r. co najmniej 25% gruntów rolnych ma być użytkowanych przez rolnictwo ekologiczne.

Nakaz ten zmusza wręcz rolników do stosowania nowych technologii produkcji i zamienników pestycydów. Z pewnością istotną alternatywą dla pestycydów będą preparaty bakteryjne o których mowa była podczas jednego z wystąpień.

Rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej

Oprócz sprostaniu wyzwań technologicznych rolnicy muszą także odnaleźć się w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych. O tym jak lepiej dostosować się gospodarstwom i firmom działającym na rynku rolnym do warunków rynkowych opowiedział Łukasz Bocheński z Centrum Doradztw Rolniczego. Nowocześni rolnicy, zwłaszcza ci produkujący w systemie ekologicznym powinni zainteresować się sprzedażą przez Internet. Słuchacze dzisiejszego bloku mogli zapoznać się z 10 wskazówkami sprzedaży internetowej.