IGC zmniejsza szacunki zbiorów zbóż. Nieoczekiwana sytuacja na Matifie

Po ostatnich długotrwałych spadkach cena pszenicy na paryskim Matifie poszła wczoraj w górę. Wzrost cen dwa dni z rzędu to pierwsza tego typu sytuacja od miesiąca.

Cena pszenicy wzrosła w czwartek na Matifie o 3,75 EUR/t do 227,25 EUR/t. Również na CBoT lipcowy kontrakt zyskał o 18,5 ct/bu do 559,75 ct/bu. To między innymi zasługa niezłego tempa eksportowego, wywołanego ostatnimi spadkami cen.

IGC (Międzynarodowa Rada Zbożowa) ograniczyła tylko nieznacznie szacunki zbiorów zbóż w nowym sezonie – o 2 mln ton do 793 mln ton wobec prognozy majowej. Znacznie obniżono prognozę produkcji pszenicy w Rosji – do 81,8 mln ton wobec 85,5 prognozowanych w maju. To i tak jednak więcej, niż prognozowane przez niektórych analityków niecałe 80 mln ton.

W górę poszła także cena rzepaku – o 1,5 EUR/t do 471,25 EUR/t. W Kanadzie zasiano w tym roku 26,641 mln akrów rzepaku przy szacunkach z marca na 27,054 mln akrów. To mniej o 1,1% r/r, ale nadal powyżej średniej z pięciu lat na poziomie 25 mln akrów.

Kukurydza zdrożała wczoraj o 1,75 EUR/t do 211 EUR/t.

Źródło: Kaack