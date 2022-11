IGC podnosi prognozę światowej produkcji pszenicy, ale obniża kukurydzy

IGC (Międzynarodowa Rada Zbożowa) w raporcie z 17 listopada obniżyła światową produkcję zbóż w sezonie 2022-2023 o 33 mln ton do 2,255 mld ton, co oznacza spadek o 1 proc. względem ostatniego raportu.

Mocno spadła prognoza zbiorów kukurydzy, bo aż o 53 mln ton. Spadła także prognoza zbiorów sorga, o 1 mln ton. Wzrosły natomiast prognozy produkcji pszenicy – o 10 mln ton, jęczmienia – o 6 mln ton, owsa – o 2 mln ton. Światowa konsumpcja zbóż ma spaść o 1 proc. do 2,272 mld ton. Skurczyć się mają także światowe zapasy zbóż do 580 mln ton, co oznaczałoby spadek o 16 mln ton rok do roku i najniższy poziom od 8 lat.

Eksperci z IGC prognozują także mniejszy światowy handel zbożami. Ma on spaść o 4 proc. przede wszystkim ze względu na mniejszy import Chin, Kanady, Turcji i Brazylii.

– Koncentrujemy się na perspektywach głównych eksporterów z półkuli południowej, z rosnącymi obawami dotyczącymi upraw ozimych w Argentynie. Chociaż oczekuje się, że plony w Australii będą wysokie, ulewne deszcze zwiększyły ryzyko utraty jakości na obszarach wschodnich – informuje IGC.

Wzrosnąć ma światowa produkcja soi do 388 mln ton – o 2 mln ton wobec prognozy z października i o 33 mln ton wobec sezonu 2021-2022.