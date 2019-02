Idealny do najcięższych prac w rolnictwie

Seria popularnych ciągników Terrus wzbogaca się o nowy model o mocy 250 KM, dołączający do modeli o mocy 270 KM i 300 KM.

Nowy model 6250 Terrus CVT stanowi alternatywę dla ciągnika 6240 CVT i posiada walory większych modeli: ogumienie o średnicy maks. 2,05 m, przedni WOM z dwoma biegami (1000/1000 ECO), ABS oraz amortyzowana i wyciszona kabina o poziomie hałasu równym tylko 69 dbA. 6-cylindrowy silnik o mocy znamionowej 250 KM rozwija maksymalną moc 273 KM. Dzięki swemu idealnemu stosunkowi masy do mocy ciągniki TERRUS CVT idealnie się sprawdzają zarówno przy pracach transportowych, jak i polowych. Turbosprężarka doładowująca o zmiennej geometrii gwarantuje samoczynną reaktywność i sama, nawet przy niskiej prędkości obrotowej, bez wysiłku radzi sobie z każdym wyzwaniem.

Dzięki technologii ECOTECH silniki montowane w modelach Terrus CVT należą do najlepszych w swej klasie. Opłacalność, produktywność, ekologia i najnowocześniejsze zarządzanie energią współtworzą w nich idealną symbiozę. Układ oczyszczania spalin Hi-eSCR optymalizuje zużycie paliwa, a równocześnie poprawia moc i reakcję silnika. Optymalny punkt czasowy wtrysku, bez wprowadzania spalin do ponownego obiegu, nie obciąża ani silnika, ani układu chłodzenia. Dzięki temu odstępy pomiędzy kolejnymi konserwacjami mogą sięgać nawet 600 godzin. System nie wymaga również żadnego filtra cząstek, co oznacza jeszcze niższe koszty konserwacji. Objętość zbiornika paliwa wynosi 410 l, co pozwala wydłużyć czas pracy w polu, a reflektory robocze w technologii LED zapewniają idealną widoczność również nocą.

Na życzenie dostępny jest wiodący w branży, wysokowydajny hamulec silnikowy z dławionym wydechem. W połączeniu z dwukierunkowym wentylatorem zapewnia on 40-procentowy wzrost mocy hamowania poprzez zatrzymanie dopływu paliwa, zamknięcie klapki wydechowej oraz ustawienie wentylatora silnika i turbosprężarki doładowującej eVGT na maksymalny opór. W ten sposób zmniejsza się zużycie hamulców ciągnika, jak również hamowanego podłączonego narzędzia czy przyczepy. System ABS zapewnia bezpieczne hamowanie. System chłodzenia zapewnia optymalną temperaturę roboczą silnika. Opcjonalny dwukierunkowy wentylator umożliwia odwrócenie kierunku przepływu powietrza i można go zaprogramować w sekwencji czynności wykonywanych na uwrociu w układzie Easytronic. Pozwala to na automatyczne usuwanie zanieczyszczeń przy każdym nawrocie i utrzymanie w czystości kratek wlotowych powietrza. W przypadku wentylatora dwukierunkowego z bezstopniowo regulowanymi łopatkami położenie łopatek dostosowane zostaje do zapotrzebowania na chłodzenie, aby osiągnąć efektywne chłodzenie, a równocześnie poprawić wydajność paliwową.

