Idealny ciągnik do ładowacza. Jaki powinien być?

Ładowacz czołowy to powszechny element wyposażenia ciągnika. Niemal każdy traktor może z nim współpracować, jednak nie każdy zapewni wydajność, komfort i bezpieczeństwo pracy na najwyższym poziomie. Jaki zatem powinien być ciągnik współpracujący z ładowaczem?

Nie chodzi tu bynajmniej o moc ciągnika. Jej zakres może być bowiem całkiem spory: od niespełna 20 do ponad 200 KM – zależnie od potrzeb gospodarstwa. Najczęściej jednak z ładowaczem współpracują ciągniki klasy kompaktowej – w granicach ok. 80-120 KM. Jednak w tym zakresie mocy występują konstrukcje znacznie różniące się zarówno gabarytami, jak i wyposażeniem. I przede wszystkim właśnie o wyposażenie chodzi. Oczywiście, zupełnie inne oczekiwania można stawiać przed ciągnikami kwalifikowanymi do różnych “kategorii wagowych”, jednak istnieje wiele punktów wspólnych, czy też ogólnych czynników, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze ciągnika mającego współpracować z ładowaczem czołowym.

Przekładnia

Przekładnia nawrotna, czyli tzw. rewers, pozwala na zmianę kierunku jazdy niezależnie od wybranego przełożenia. Jest to element ściśle związany danym modelem ciągnika lub jego wersją wyposażeniową, a jego modyfikacja po zakupie już nie jest możliwa. Dlatego warto dobrze przemyśleć wybór. Niezależnie, czy będzie to rewers mechaniczny, hydrauliczny, czy też elektrohydrauliczny, jego obecność znacznie usprawni pracę ładowaczem z uwagi na możliwość doboru odpowiedniego biegu do każdej pracy oraz łatwość przełączania kierunku jazdy.

Rewers mechaniczny bazuje na suchej tarczy sprzęgłowej oraz wymaga wciskania pedału sprzęgła podczas zmiany kierunku jazdy. Z kolei ciągnik wyposażony w rewers elektrohydrauliczny nie wymaga używania sprzęgła nożnego, a jedynie użycia manetki zmiany kierunku jazdy, co jest znacznie wygodniejsze. Ponadto zamiast suchego sprzęgła, pracuje tu sprzęgło wielotarczowe mokre, które jest znacznie bardziej odporne na zużycie oraz przegrzanie, co ma ogromne znaczenie podczas pracy z ładowaczem. Elektrohydrauliczna przekładnia nawrotna może być dodatkowo wyposażona w modulację intensywności zmiany kierunku jazdy, co pozwala wybierać pomiędzy pracą bardziej wydajną i bardziej komfortową. Dodatkowo ciągniki z rewersem elektrohydraulicznym czasem bywają wyposażone w system typu start/stop, pozwalający na zatrzymywanie się bez użycia sprzęgła, a jedynie przez naciśnięcie pedału hamulca. Ciągnik samoczynnie rusza po zwolnieniu hamulca.

Rozwiązaniem pośrednim jest rewers hydrauliczny, czyli również bazujący na sprzęgle wielotarczowym mokrym i niewymagającym wciskania pedału sprzęgła, jednak w tym przypadku sterowanie zaworem hydraulicznym odbywa się ręcznie, co wymaga użycia nieco większej siły do obsługi dźwigni oraz ręcznego modulowania szybkością zmiany kierunku jazdy. Niedostępne są także wszelkie elektroniczne systemy sterowania pracą rewersu.

Napędy

A będąc w temacie przeniesienia napędu oraz trakcji, warto wspomnieć także o przednim napędzie oraz blokadzie mechanizmów różnicowych. Sama obecność przedniego napędu w ciągniku współpracującym z ładowaczem to rzecz właściwie niepodlegająca dyskusji. Z uwagi na znacznie odciążenie tylnej osi ciągnika podczas pracy z ładowaczem, brak napędu przedniej osi niemal dyskwalifikuje taki sprzęt do tego typu prac, zwłaszcza w terenie. Przedni napęd jest zatem praktycznie koniecznością, a do tego dobrze, jeżeli przedni mechanizm różnicowy ma funkcję pełnej blokady.

Mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu, często stosowane w przedniej osi ciągników, nie zapewniają optymalnego przeniesienia napędu w sytuacji, gdy jedno z kół trafi na nawierzchnię o słabej przyczepności – występuje wówczas poślizg. Samo uruchamianie napędu przedniej osi oraz blokady mostów może odbywać się mechanicznie lub elektrohydraulicznie, co jest kwestią komfortu użytkowania, ale nie tylko. W przypadku mechanicznie załączanego napędu przedniej osi jego uruchamianie nie jest możliwe podczas jazdy z poślizgiem. Jeżeli tylne koła ciągnika tracą trakcję, przed załączeniem napędu przedniej osi należy wcisnąć sprzęgło.

Hydraulika

Poza układem przeniesienia napędu, w ciągnikach wyposażonych w ładowacz czołowy bardzo intensywnie pracuje także układ hydrauliczny. Pompa o dużym wydatku gwarantuje sprawne operowanie ładowaczem czołowym przy niewielkich, ekonomicznych obrotach silnika. Do tego ważne jest zapewnienie odpowiedniego wydatku na układ kierowniczy, aby przy operowaniu ładowaczem i znacznym obciążeniu przedniej osi nie dochodziło do blokowania kierownicy.

Świetnym rozwiązaniem jest oddzielna pompa hydrauliczna, która tłoczy olej do układu kierowniczego niezależnie od obciążenia hydrauliki roboczej. Ponadto niektóre modele ciągników mają możliwość doposażenia w dodatkową pompę, która zwiększa wydatek hydrauliki układu kierowniczego, pozwalając zredukować liczbę obrotów kierownicy potrzebną do wykonania pełnego skrętu. System ten znacznie ułatwia manewrowanie z ładowaczem, a także na uwrociach pola i ma możliwość wyłączenia, kiedy nie jest potrzebny. Dodatkowy wydatek oleju może oferować także pompa hydrauliki roboczej. Przekierowanie większej ilości oleju do rozdzielacza ładowacza znacznie operowanie wysięgnikiem i osprzętem.

Sterowanie

W wielu modelach ciągników można spotkać dźwignię krzyżową do operowania hydrauliką zewnętrzną. Można ją wykorzystać do obsługi ładowacza. Jednak większość ciągników dostępnych na rynku można doposażyć w dedykowany rozdzielacz przystosowany do obsługi ładowacza wraz z oryginalnym dżojstikiem mechanicznym lub elektronicznym. Obieg hydrauliczny ładowacza jest wówczas podłączany bezpośrednio do hydrauliki ciągnika, z pominięciem rozdzielaczy, co ogranicza straty przepływu oleju i gwarantuje szybszą pracę ładowacza.

W ciągnikach fabrycznie wyposażonych w ładowacz czołowy często zamontowane są także dodatkowe przyciski do aktywowania dodatkowych funkcji, takich jak amortyzacja wysięgnika (o ile jest uruchamiana elektronicznie), wytrząsanie osprzętu, hydrauliczne ryglowanie, czy też poziomowanie. Fabrycznie montowany zestaw może także obejmować dodatkowe przyciski sprzęgła lub półbiegów, umieszczone w dżojstiku – dla łatwiejszego operowania ciągnikiem bez odrywania ręki od najczęściej używanego elementu sterującego.

Widoczność

Dobra widoczność to podstawa sprawnej i bezpiecznej pracy, nie tylko z ładowaczem. Bardzo często spotykanym elementem wyposażenia jest szklany szyberdach, który zwiększa pole widzenia na uniesiony ponad kabinę osprzęt. Ważne, aby pod dachem znajdowała się roleta umożliwiająca ochronę przed bezpośrednim padaniem promieni słonecznych, które mogą oślepiać operatora oraz dodatkowo nagrzewać wnętrze kabiny. Rolety przydatne są także w oknach przednim oraz tylnym. Ze względów bezpieczeństwa ważne jest, aby dach kabiny ciągnika pracującego z ładowaczem miał certyfikat FOPS, a więc chronił operatora przed spadającymi przedmiotami.

W kwestii widoczności nie należy zapominać także o odpowiednim oświetleniu obszaru roboczego. Doposażenie traktora w przynajmniej dwa zestawy przednich reflektorów roboczych w dachu kabiny ograniczy powstawanie cieni w obrębie wysięgnika, znacznie utrudniających orientowanie się w sytuacji. Dobrze, jeżeli oświetlenie obejmuje obszar wokół kabiny i nie występują martwe strefy po bokach. Ciągnik wyposażony w ładowacz czołowy lub przedni TUZ powinien być także wyposażony w górne światła drogowe, których należy używać na drogach publicznych, gdy standardowe światła są zasłonięte.

Balast

Z uwagi na znaczne przesunięcie środka ciężkości ciągnika do przodu podczas prac z ładowaczem należy zadbać także o właściwe obciążenie tylnej osi ciągnika. Zazwyczaj stosowane są odpowiednie balasty zawieszane na tylnym TUZ-ie lub w obręczach tylnych kół. Jednak czasem spotyka się także inną metodę zbalastowania ciągnika. Jest nią napełnianie kół ciągnika wodą lub płynem odpornym na zamarzanie (np. płyn chłodniczy). Służą do tego specjalne zaworki montowane w felgach.

Z uwagi na znaczne obciążenie obciążenie osi ciągnika, warto także wybrać felgi pełne, spawane, zamiast regulowanych, skręcanych śrubami. Są one wytrzymalsze i istnieje mniejsze ryzyko, że po kilku latach użytkowania pojawią się pęknięcia, lub że będzie konieczne regularne dokręcanie luzujących się śrub.

Łukasz Wasak