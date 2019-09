IDEAL- ne czarne maszyny żniwne

W połowie lipca w gospodarstwie Państwa Gąsiorek koło Gulczewa, odbyły się pokazy polowe nowym kombajnem zbożowym Fendt IDEAL. Zainteresowanie nowym modelem Ideal jest duże, a jego sprzedaż rozpocznie się już jesienią – powiedział na wstępie pokazów Paweł Olech, kierownik sprzedaży kombajnów Fendt w Polsce.

Model Ideal jest największym projektem w historii koncernu AGCO. W projekt zaangażowane były wszystkie fabryki produkcyjne należące do koncernu. Po podjęciu przez AGCO w 2010 roku decyzji o budowie nowego modelu w świat wyruszyli inżynierowie AGCO by rozmawiać z klientami i dowiedzieć się jakie mają potrzeby i bieżące problemy z kombajnami. Na podstawie zebranych uwag, inżynierowie zaprojektowali kombajn szyty na miarę potrzeb rolników. Projekt powstał praktycznie od pustej kartki – O innowacyjnych rozwiązaniach wyróżniających nowy model Fendt opowiadał podczas pokazów Marcin Tomaszewski, specjalista ds. maszyn żniwnych w Fendt Polska.

W wyniku tych projektów powstały 3 modele Fendt tj. FENDT Ideal 7, Ideal 8 i Ideal 9. Wszystkie te kombajny łączy szerokość ramy głównej i we wszystkich modelach jest równa i wynosi 140 cm, zaś to co różni model 7 od modelu 8 i 9 to między innymi układ omłotowy. W modelu Ideal 7 mamy układ omłotowy o nazwie Single Helix z rotorem wzdłuż. W modelach Ideal 8 i 9 występuje układ omłotowy o nazwie Dual Helix z dwoma rotorami, które są najdłuższe na rynku. Zapewniają one najlepszą wydajność i jednocześnie delikatnie obchodzą się ze słomą podczas zbiorów. Przed rotorami znajdują się bęben podający, który ma za zadanie zasilać równomiernie rotor materiałem. Bęben podający RotorFeeder o średnicy 600 mm przekazuje plon od spodu do rotorów. Prędkość bębna podającego uzależniona jest od prędkości rotora, automatycznie kontrolowanej proporcjonalnie przez system i wynoszącej zawsze 70 % prędkości rotora. Z uwagi na fakt, że prędkość jest regulowana tak, by była idealnie dostosowana do prędkości rotora i dużego obszaru przenoszenia, słoma pozostaje nienaruszona.

Wszystkie podzespoły rotorów takie jak listwy młócące i palce rotorów rozmieszczone są w czterech rzędach jak spirala. Przednia część rotorów składa się z 4 listew zainstalowanych wzdłużnie, które oddzielają ziarna znajdujące się w kłosach. Klepiska znajdujące się poniżej dostępne są w różnych wymiarach. W zależności od zastosowania można je szybko i łatwo wymienić z boku. Odstępy między klepiskami są regulowane hydraulicznie do maks. 35 mm. Palce rotorów są przechylone pod kątem 20 stopni, co pozwala oddzielić plon na odcinkach rotorów oraz niezawodnie prowadzi je wokół rotora. Zapobiega to niespodziewanym szczytom obciążenia na rotorze. Wysokość każdego palca rotora wynosi 140 mm. Umożliwia to intensywne oddzielenie bez zbytniego uszkodzenia materiału. Również układ młócący ma prostą konfigurację. Do operatora należy jedynie zmiana zakresu prędkości rotora i prześwitu klepiska. Długość rotora wynosi 4,84 m i jest to obecnie najdłuższy rotor w porównaniu z innymi markami.

Pod układem omłotowym znajduje się układ czyszczenia o nazwie DEALBalanceTM. Podsiewacz przedni zbiera materiał omłócony przez listwy młócące w przedniej części i przekazuje go do przedniej części półki zwrotnej. Podsiewacz tylny zbiera materiał odrzucony przez palce rotora i przekazuje go do tyłu do półki zwrotnej. Podsiewacz przedni jest wklęsły, dzięki czemu zbiera materiał do środka podsiewacza. Podsiewacz tylny jest wypukły więc plon gromadzi się na krańcach zewnętrznych. Dzięki temu rozwiązaniu konstrukcyjnemu na nachyleniu rzędu 15% można zapobiec nawet 60% strat. IDEALBalanceTM jest w standardowym wyposażeniu w modelach Ideal 8 i 9. Dla modelu 7 dostępny jest specjalny wariant podsiewacza dostosowany do pojedynczego rotora. Czyli materiał, który trafia z rotorów opada na półkę zwrotną, natomiast materiał z części omłotowej opada bezpośrednio na podsiewacz.

Dalej znajduje się układ czyszczenia zbudowany z sita dolnego i górnego z wydajnym cyklonowym wentylatorem składającym się z trzech modułów otwartych po bokach. Prędkość wentylatora można regulować hydraulicznie w zakresie od 250 i 1400 obr./min., by szybko i skutecznie uzyskać różne prędkości. Potężny przepływ powietrza jest dzielony od pierwszego stopnia spadku, ze stałym przepływem powietrza generowanym na całej długości sita. Długie półki zwrotne z sześcioma oddzielnymi odcinkami i wysokimi przegrodami i długie sita zapewniają idealne czyszczenie. Silny przepływ powietrza zapewnia idealne rezultaty czyszczenia. Najdłuższe sita na rynku z zamontowanymi przegrodami zapewniają optymalną czystość ziarna. Zakres otwierania sit można dogodnie i łatwo regulować elektrycznie z kabiny.

Ponadto nowy Fendt Ideal posiada krótki czas konfiguracji, co oznacza więcej czasu na zbiory. Fendt AutodockTM automatycznie podłącza przyrząd żniwny w ciągu 5 sekund. Po dodaniu narzędzia 4 siłowniki hydrauliczne dokonują podłączenia. Siłownik hydrauliczny na środku ramy przenośnika plonu mechanicznie blokuje narzędzie. Równocześnie dwa wypychają się, by podłączyć napędy WOM. AutodockTM podłącza wielozłącze oddzielnie do narzędzia i maszyny a kod RFID pomaga kombajnowi wykryć przyrząd żniwny i odzyskać ostatnie używane dla niego ustawienia. Modele Ideal 7 i 8 posiadają 3 łańcuchy podające w przenośniku plonu, zaś w modelu 9 zamontowano aż 4 łańcuchy podające. Przedni bęben podający jest zamknięty we wszystkich modelach co szczególnie przydatne jest w przypadku młócenia kukurydzy. Napinanie pasa i wysokości reguluje się poprzez obracanie walu. Wysokość można ustawić w przedziale od 50 do 98 mm. Prawidłowe napięcie można zaś ustawić poprzez obciążenie wstępne sprężyny.

Kombajny Fendt Ideal wyposażone są do wyboru w jedną z 2 wersji zbiornika na ziarno. Streamer 210 o pojemności 17 100 l i prędkości rozładunku 210 l/s lub Streamer 140 o pojemności 12 500 l i prędkości rozładunku 140l/s. Kuczem do tej ogromnej prędkości jest bardzo duża średnica przenośnika ślimakowego układu wyładowczego. Wynosząca aż 480mm średnica w połączeniu z kilkoma ruchami ślimaka umożliwia równocześnie utrzymanie niskich prędkości. Całkowity rozładunek zbiornika na ziarno, przy niskim zapotrzebowaniu mocy, zajmuje zaledwie 81 sekund. Przenośnik ślimakowy zbiornika został zaprojektowany tak, by osiągał wydajność nawet do 200t/h. Obudowa przenośnika ma średnicę 239 mm. Nowy kombajn Ideal umożliwia wybór zakresu długości rury rozładunkowej 7,6m, 9,15m lub 10,6 m mierzonego od środka maszyny. Obie największe wersje można złożyć do pozycji transportowej za kombajnem.

Skrzynia biegów montowana w kombajnach Fendt Ideal obsługuje dwa biegi o zakresie prędkości 0-15 km/h. Skrzynia biegów Fendt MotionShift umożliwia dogodne przełączanie obu biegów podczas jazdy przy pomocy przycisku na podłokietniku. Prędkość można łatwo kontrolować za pomocą joysticka wielofunkcyjnego. W trybie CVT prędkość rozpoczyna się od 0 km/h i rośnie proporcjonalnie w miarę, jak joystick jest przesuwany do przodu.

Opcjonalnie do napędu kombajnu Fendt Ideal przymocować można nowy układ gąsienic TrakRide. Dostępne są 3 rodzaje gąsienic o szerokości 660 mm, 760 mm lub 910 mm. O zapewnienie optymalnego napięcia dba siłownik hydrauliczny. Wąskie podwozie kombajnu zapewnia również szerokie powierzchnie stykowe przy wyborze kół o szerokości zewnętrznej poniżej 3,3 m w przypadku kół 800/70R38. Nawet w kombajnach z układem wyrównywania do poziomu ParaLevel, który wyrównuje nachylenia sięgające 14% istnieje możliwość zamontowania kół 800/70R38 na osi pojedynczej. A to z kolei umożliwia zachowanie szerokości transportowej poniżej 3,5 m. Kombajn Ideal automatycznie przełącza się na 4 koła w niezależny i inteligentny sposób, tylko wtedy, gdy osiągnięty zostanie odpowiedni nacisk na oś przednią.

Nowy model Fendt Ideal będzie można podziwiać podczas Agro Show 2019 w Bednarach.

Tekst i zdjęcia: Anna Arabska