I Ty możesz zostać właścicielem fabrycznie nowego Farmera z Sokółki z 2013 roku. Jest bardzo tanio

Wydawać by się mogło, że nowe ciągniki z firmy Farmer Sokółka to już odległa przeszłość i nie znajdziemy już fabrycznie nowej maszyny. Okazuje się jednak, że możemy być w błędzie, gdyż na jednym z portali ogłoszeniowych pojawił się taki właśnie traktor.

Farmer Sokółka rozpoczął swoją działalność w 2004 roku i produkował dość szeroką gamę ciągników, jednakże firma z hukiem upadła nieco ponad 10 lat od powstania, pozostawiając ponad 140 rolników bez ciągników, ale za to z kredytami, które na nie zaciągnęli.

Pomijając już tę raczej dobrze znaną historię upadku warto wiedzieć, że firma nie produkowała jednak ciągników tylko i wyłącznie na rynek polski, ale również na eksport np. do Ameryki Południowej czy też Afryki. Właśnie takim egzemplarzem jest wspomniany w tytule Afrykański Farmer, czy też bardziej z angielska African Farmer.

Model 8258, który jakimś cudem uchował się w magazynie, jest fabrycznie nowy i pochodzi z 2013 roku. Został on wyposażony w 4 cylindrowy silnik John Deere o pojemności 4520 cm3 i mocy 85 KM i ma na liczniku zaledwie 2 mth. Za przeniesienie napędu odpowiada natomiast zsynchronizowana skrzynia 12 na 12, która pozwala rozpędzić się do 40 km/h.

Na wyposażeniu znajdziemy również pompę hydrauliczną o wydatku 58 L/min., dzięki której na tylnym, sterowanym mechanicznie TUZ można unieść 2300 kg, a to wszystko za 134 tys. zł brutto, co jak za 85 KM jest ceną bardzo atrakcyjną.

Niestety w tym momencie dochodzimy do dwóch sporych wad oferowanego ciągnika, a mianowicie to, że nie posiada on kabiny, a jedynie daszek przeciwsłoneczny, co w sumie w Afryce się sprawdza, ale u nas już niekoniecznie. I wreszcie chyba największą wadą jest to, że ciągnika nie można zarejestrować. Niemniej jednak jeśli ktoś potrzebowałby maszyny np. do wozu paszowego, która nie wyjedzie poza gospodarstwo, to być może taki ciągnik by się sprawdził.