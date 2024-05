I do traktora, i do robota- glebogryzarki Virgo z Bometu

Glebogryzarki to nieco zapomniane maszyny, które ponownie wracają do łask. Dla pokazania ich możliwości firma Bomet, która produkuje je pod nazwą Virgo postanowiła sprawdzić ich potencjał na glebie z z dość dużym udziałem kamieni i to w połączeniu nie z ciągnikiem, a z robotem autonomicznym.

Wągrowiecki Bomet ma w swojej gamie maszyn Virgo aż pięć modeli od 1,2 m do 2 m. Dla potrzeb testu polowego wykorzystano glebogryzarkę o szerokości roboczej 140 cm, która idealnie wpisywała się w rozmiary autonomicznego robota polowego Robotti Agrointelli.

Glebogryzarki Virgo jak powszechnie wiadomo przeznaczone są do spulchniania i przemieszania gleby bez jej odwracania, do kruszenia brył oraz podcinania rozłogów chwastów. Mogą być również używane do wymieszania nawozów organicznych i mineralnych z glebą na polach uprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem upraw warzywniczych.

Na wirniku roboczym wspomnianej glebogryzarki, w podziałce 22,5 cm umieszczono tarcze, do których przymocowane są noże. Maszyna w wersji 140 cm ma ich 36, a rozmieszczono je na 6 wirnikach. Dodatkowo Virgo wyposażona jest w uchylną tylną klapę, której zadaniem jest ograniczenie wyrzutu gleby i kamieni. Klapa ma 6-stopniową ręczną regulację położenia. Podniesienie osłony zmniejsza rozdrobnienie gleby, a jej opuszczenie powoduje zwiększenie rozdrobnienia w wyniku uderzania gleby o osłonę.

Głębokość robocza (do 12 cm) może być ustalana na dwa sposoby: za pomocą płóz bocznych lub opcjonalnych kół kopiujących. Maszyna przy szerokości roboczej 1,4 m, waży 345 kg, a jej zapotrzebowanie producent określa na 41 KM. Standardowym wyposażeniem Virgo jest wał przegubowo-teleskopowy ze sprzęgłem przeciążeniowym, aby zwiększyć trwałość przekładni. Opcjonalnym wyposażeniem glebogryzarek może być wał dogniatający lub siewnik poplonów. Bardzo ważnym parametrem maszyny jest prędkość obrotowa wału nożowego, która wynosi 265 obr/min.

Maszyna ta, jak zapewnia producent, charakteryzuje się dobrym wykonaniem i kulturą pracy. Podłączanie jest proste, a zaczep dolny pozwala na sprzęg z TUZ-em kategorii 1. lub 2. Możliwe jest to dzięki obustronnym sworzniom dolnym. Po uruchomieniu mechanizm przeniesienia napędu pracuje dość cicho, nawet w górnym zakresie prędkości obrotowej WOM-u. Regulowana klapa tylna , pełniąca również funkcję niwelatora przerobionej warstwy gleby, poprawnie spełnia swoją funkcję. Wykonana jest dość solidnie, co potwierdził m.in. fakt, że podczas przerabiania gleby z dość dużym udziałem kamieni, nie widać było na osłonie żadnych wgnieceń.

Kamienie, których w glebie było dość dużo nie stanowiły problemu dla wału nożowego, podobnie jak spore ilości materii organicznej (m.in. słomiasty obornik, który miał być przez Virgo rozdrobniony i wymieszany), a sam wał nożowy pracował równo i bez zapychania. W czasie przeprowadzonej przez producenta próby nie był zastosowany wał dogniatający, ale do uprawy przedsiewnej pod warzywa lepiej go jednak stosować żeby uniknąć konieczności kolejnego przejazdu z narzędziem wyrównującym i dogniatającym podłoże.