Hybrydowy układ napędowy Steyr Konzept z nominacją

Napędy hybrydowe to ostatnio temat mocno na czasie. Jednym z takich rozwiązań jest Steyr Konzept, który został nominowany do wyróżnienia nadawanego przez DLG w kategorii Agrifuture Concept.

Studium napędu jest rozwinięciem pierwotnej wersji ciągnika Konzept, zaprezentowanego na targach Agritechnica 2019. Kluczowe funkcje mogą znaleźć swoje zastosowanie w ciągnikach produkowanych w przyszłości.

Jak poinformowano, marka Steyr jest gotowa do ujawnienia kolejnego etapu prac nad swoim ciągnikiem Konzept, hybrydowego układu napędowego Konzept, w następstwie nominowania go przez DLG do nagrody Agrifuture Concept.

Spośród zgłoszonych nominacji powołane przez DLG jury, złożone z niezależnych ekspertów międzynarodowych, w kolejnej rundzie wybierać będzie pięć koncepcji. Cyfrowa ceremonia przyznania nagród odbędzie się 15 lutego 2022 roku.

Ta nowa kategoria nagród organizatora targów Agritechnica, Agrifuture Concept, koncentruje się na maszynach stanowiących obietnicę znacznego postępu technicznego w nadchodzącej dekadzie, w połączeniu z realną możliwością jego wdrożenia.

Hybrydowy układ napędowy Steyr Konzept pozostaje studium konceptualnym, które nie wchodzi do produkcji jako takie, lecz obejmuje rozwiązania wykraczające poza te zastosowane w pierwotnym ciągniku Konzept, mogące znaleźć zastosowanie w produkcji ciągników w przyszłości.

– Jest nam niezmiernie miło, że rozwiązanie w postaci hybrydowego układu napędowego Steyr Konzept zostało nominowane do tej nowej nagrody – mówi Peter Friis, dyrektor ds. handlowych marki Steyr na Europę.

– Nie stanowiąc zestawu do produkcji jako całość, studium to łączy w sobie pewną liczbę rozwiązań technicznych, które mogą pojawić się w przyszłych ciągnikach Steyr. Podkreśla też fakt, że od zawsze staramy się wykorzystywać najnowszą technologię, aby uczynić nasze maszyny jeszcze bardziej wydajnymi produkcyjnie dla klienta- dodaje Friis.