Huśtawka cenowa nawozów mineralnych. Ceny nawozów 16.11.2024

W związku ze zmieniającymi się cenami nawozów mineralnych w ostatnich tygodniach, trudno jest określić tendencję ich zmian. Ceny niektórych nawozów względem ubiegłego tygodnia wzrosły, podczas, gdy inne potaniały. Poniżej przedstawiamy aktualne zestawienie.

W bieżącym tygodniu kierunek zmian cen nawozów mineralnych nie był jednoznaczny i zależał od regionu. W województwie dolnośląskim ceny zostały obniżone – saletrzak o 50 zł/t, a polifoska 6 o 120 zł/t. Z kolei w województwie kujawsko-pomorskim ceny tych nawozów wzrosły – saletrzak zdrożał blisko o 100 zł/t, a polifoska 6 o 40 zł/t. W efekcie, różnice średnich cen nawozów w porównaniu z poprzednim tygodniem są stosunkowo niewielkie i wynoszą od 10-30 zł/t, zarówno w górę jak i w dół.

Import znacznie wyższy niż eksport

W okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku Polska odnotowała przewagę importu nawozów mineralnych nad ich eksportem. Z danych Ministerstwa Finansów, które przedstawił na portalu LinkedIn Arkadiusz Zalewski z IERiGŻ, wynika, że w tym czasie zaimportowano 2,9 mln ton nawozów, a eksport wyniósł blisko 1,84 mln ton. Eksport w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł o około 20%, ale był nadal niższy niż w latach 2018-2022.

Różnica pomiędzy eksportem a importem doprowadziła do deficytu w bilansie handlowym nawozów, który osiągnął 1,068 mln ton. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez eksperta, w poprzednich latach najwyższe ujemne saldo odnotowano w okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku, wynoszące 550 tys. ton. Z kolei przed 2014 rokiem saldo było dodatnie – przykładowo w 2012 roku wynosiło prawie 450 tys. ton na korzyść eksportu.

Dane te wskazują na rosnący deficyt w bilansie handlowy nawozów mineralnych w Polsce.

Grupa Azoty rozpoczyna integrację spółek

Wzrost eksportu nawozów o 20% w stosunku do roku poprzedniego to dobry sygnał dla branży nawozowej w Polsce, jednak jak wskazują dane, import nadal przewyższa eksport. W 2024 roku w okresie od stycznia do września, według GUS, wyprodukowano w Polsce 1,66 mln ton nawozów (w czystym składniku), co stanowi wzrost o 24,5% w porównaniu do roku poprzedniego – wynika z danych przedstawionych przez Arkadiusz Zalewskiego. Chociaż krajowa produkcja nawozów rośnie, problemem nadal pozostaje przewaga importu nad eksportem.

W celu poprawy wyników finansowych i operacyjnych, wiodący producent nawozów w Polsce, Grupa Azoty, zdecydował się na podpisanie umowy integracyjnej pomiędzy spółkami należącymi do jej Grupy Kapitałowej. Głównym założeniem umowy jest poprawa wyników finansowych i operacyjnych firmy poprzez wzmocnienie i ujednolicenie zasad współpracy w kluczowych obszarach, takich jak integracja procesów, zarządzanie projektami, restrukturyzacja oraz optymalizacja kosztów.

– Działania naprawcze, które realizujemy wymagają od nas przyspieszenia procesu integracji w ramach Grupy Kapitałowej. Podpisywany dokument to sprawniejszy obieg kluczowych informacji, możliwość większych synergii kosztowych. Umowa otwiera nam drogę do konsolidacji poszczególnych obszarów, usprawnienia zarządzania wspólnymi projektami, czy też realizacji zamierzeń strategicznych. Cel to budowa silnej pozycji Grupy Azoty wokół segmentów biznesowych, a nie tak jak dotychczas – głównie wokół konkretnych zakładów – zaznacza prezes zarządu Grupy Azoty, Adam Leszkiewicz.

Proces integracji, określony w umowie ma na celu m.in. wzmocnienie konkurencyjności na rynku poprzez rozwój oferty produktowej, usługowej oraz zasobów ludzkich, a także poprawę sytuacji finansowej firmy. Zakłada także osiągnięcie pełnych synergii biznesowych, optymalizację kosztów, ujednolicenie działań w obszarach wsparcia biznesów oraz pozycji negocjacyjnej w relacjach z dostawcami i odbiorcami.

Aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilku punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB)

Nawóz Cena brutto (zł/t) MegAN 33,5 1655,30 Spadek ceny -8,70 zł/t Saletrosan 26 plus 1621,20 Bez zmian Saletrosan 30* 1793,60 Spadek ceny -23,20 zł/t Saletrzak 27 Standard Plus 1440 Wzrost ceny +10,20 zł/t Siarczan amonu AS21 macro 1386,60 Spadek ceny -8 zł/t ANVISTAR 34 N 1632,40 Bez zmian Salmag* 1423,30 Bez zmian Canwil* Brak dostępności RSM 32 1527,50 Bez zmian RSM 30 Brak dostępności RSM 28* 1340 Spadek ceny -16,70 zł/t RSM 26N+3S Brak dostępności Pulan 34,4 1541,85 Wzrost ceny +7,35 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2133 Bez zmian Polifoska 5* 2726,40 Polifoska 6 2793 Spadek ceny -19,10 zł/t Polifoska 7* Brak dostępności Polifoska 8 2830,50 Bez zmian Amofoska 4-16-18* 1986,10 Bez zmian Korn-Kali 1652,80 Bez zmian Sól Potasowa 1886,90 Bez zmian Fosforan amonu DAP 18-46 3124,40 Bez zmian Super Fos Dar 2833,60 Bez zmian

*Ograniczona dostępność

Źródło: LinkedIn, grupaazoty