Hukkata 500 SC – nowy herbicyd selektywny w ofercie CIECH Sarzyna

CIECH Sarzyna wprowadza nowy preparat chwastobójczy do swojego portfolio. Hukkata 500 SC to herbicyd selektywny, który zalecany jest do stosowania w uprawie zbóż ozimych – pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta. Sprawdza do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz miotły zbożowej. Hukkata 500 SC to produkt szczególnie efektywny w zwalczaniu jesiennego fiołka polnego, chabra bławatka oraz samosiewów rzepaku w zarejestrowanej dawce.

Po siewie zbóż nastąpi intensywny okres monitoringu zachwaszczenia zasiewów, a następnie wybór najlepszej technologii ochrony herbicydowej. Do fazy krzewienia (BBCH 29), zabiegi można wykonać nowym produktem w ofercie CIECH Sarzyna – Hukkata 500 SC. Jest to idealny partner do tworzenia skutecznych rozwiązań w walce z najważniejszymi chwastami w uprawach ozimych – pszenicy, jęczmienia, pszenżyta oraz żyta. Stanowi uzupełnienie dla ostatnio wprowadzonego do oferty CIECH produktu KRUM 800, zawierającego prosulfokarb.

Hukkata 500 SC skutecznie zwalcza chwasty takie jak miotła zbożowa, chaber bławatek, bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna i samosiewy rzepaku. To efekt działania substancji czynnej – diflufenikanu – zaliczanej do inhibitorów biosyntezy karotenoidów, barwników biorących udział w procesie fotosyntezy.

– Hukatta jest skutecznym i wielozadaniowym środkiem odchwaszczającym, świetnym specjalistą w zwalczaniu jesiennego fiołka polnego, chabra bławatka oraz samosiewów rzepaku. Mamy nadzieję, że dołączy do licznego grona produktów cieszących się dużą popularnością wśród naszych klientów. Dzięki intensywnym pracom naszego centrum badawczo-rozwojowego, wkrótce chcemy wprowadzić kolejne ciekawe nowości na rynek – mówi Jacek Skwira, Portfolio Menadżer CIECH Sarzyna.

Nowość w ofercie CIECH Sarzyna to herbicyd selektywny o działaniu kontaktowym, stosowany nalistnie i doglebowo w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej należy dokładnie ustalić potrzebną jej ilość – zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,375 litrów na hektar. Natomiast zalecana ilość wody wynosi 200-400 l/ha.

Środek jest bardzo funkcjonalny, pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo korzenie chwastów. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Optymalna wilgotność gleby sprzyja działaniu preparatu. W odpowiednich warunkach doglebowe działanie substancji czynnej może utrzymywać się przez ponad 8 tygodni od zastosowania. Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

